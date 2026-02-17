Una Coppa Italia senza la Dinamo 

Con la Dinamo Sassari a casa ad allenarsi (e magari a cercare il sostituto dell’americano Jacob Pullen che lunedì ha risolto il contratto), le migliori squadra italiane della Seria A di basket fanno rotta su Torino. Comincia la Final Eight di Coppa Italia 2026 (diretta su Sky, semifinali e finale in chiaro su Cielo) e alle 18 le prime sfidarsi sono Brescia e Udine; alle 20.45 Milano-Trieste. Domani alle 18, sarà il turno di Venezia-Tortona mentre alle 20.45 Bologna e Napoli chiuderanno il programma dei quarti. Semifinali sabato dalle 18, la finale domenica alle 17. Considerando anche la sosta per le nazionali, il campionato tornerà sabato 7 marzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA