una coppa italia in casa: per la marcozzi festa doppia 

La prima volta della Marcozzi nella Coppa Italia di tennistavolo maschile. Un altro titolo da aggiungere nella bacheca dopo quattro scudetti, l’ultimo nel 2001. Al Palatennistavolo, sede delle finali maschili e femminili, la squadra allenata da Massimo Ferrero ha battuto sabato il TT Sassari, 3-1, e con l’identico punteggio ha vinto la finale contro il Servigliano che aveva eliminato clamorosamente il Carrara, detentore del titolo.

Nel derby della semifinale primo punto del doppio Carlo Rossi e Jeff Chandra, battuti Baciocchi e Puppo, Dopo il pari di Ismailov, la Marcozzi è passata con Rossi su Baciocchi e l’indiano Chandra sul numero uno del TT Sassari, Ismailov.

La finale

Ieri la finale con Servigliano. Subito avanti con Rossi e Chandra in quattro set sulla coppia Faso e Khanin, sconfitto Vallino Costassa da Adam Szudi. È stato solo un contrattempo, Rossi si sbarazza di Khasnin in tre set, chiude Vallino Costassa su Faso. Il coach Ferrero. «È un punto di partenza perché questa è una squadra molto giovane su cui stiamo scommettendo».

La femminile

Sabato finale femminile, con la vittoria del Castelgoffredo sul Quattro Mori per 3-1. Match combattuto sin dal doppio iniziale, quando Barani e Carnovale sono state sconfitte al quinto set da Stefanova e Arlia. Non manca il punto di Tania Plaian per il provvisorio pari, nella partita successiva Barani perde con Stefanova. Carnovale resiste con Kolish, vince un set , due li perde ai vantaggi, ma la Coppa Italia la vince per la settima volta il Castelgoffredo.

RIPRODUZIONE RISERVATA