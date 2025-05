Una Coppa contesa da Pgs e i quartieri 

I Quartieri/De Amicis e Pgs Audax Frutti d’Oro si contenderanno la Coppa Italia dell’Over 50. La finalissima dell’Over 55 sarà invece I. R. Moniaflor-Amatori Orione Selargius.

Verdetti

In attesa dei quarti di finale per lo scudetto in programma sabato, I Quartieri in Coppa infliggono un netto 3-0 all’Okky Villanova grazie alle reti di Alberti, Palmas e Cocco e si aggiudicano la finalissima contro l’Audax, che ai rigori si è imposta 6-4 sul Deximu dopo il 2-2 dei regolamentari (con reti di Antoniotti e Sanna per i capoterresi). Decisivo l’estremo biancoverde Pala, che ha neutralizzato due penalty.

Di rigore

Nell’Over 55 non ci sarà la replica della finale dello scorso anno: saranno I. R. Moniaflor e Amatori Orione Selargius a contendersi il titolo di categoria. La Sardachem, che aveva chiuso al primo posto il girone A e deteneva il titolo, viene estromessa dalla vicecapolista del girone B. Una rete di Tore Picci a metà di primo tempo decide una sfida maschia. Alla miglior tecnica dei campioni in carica la I. R. Moniaflor ha opposto un maggior pragmatismo e una grande attenzione tattica. In una ripresa avara di emozioni solo la traversa nega a Frau il pareggio su punizione nel finale.

Gli Amatori Orione invece si aggiudicano ai rigori l’accesso alla finalissima estromettendo i cugini della Maccioni Marmi (vicecampioni in carica) dopo un derby combattuto e acceso. Il solito bomber Sotgiu (decisivo con una tripletta nei quarti contro la Polisportiva Sestu) apre le marcature, poi Monterastelli ristabilisce la parità. Si va ai tiri dagli undici metri: Sotgiu fallisce il primo tentativo per i biancorossi, Efisio e Luciano Pusceddu, Rundeddu, Tolu e Pili invece non sbagliano e portano a sei le reti. Ma il grande protagonista è il portiere Moro, che si oppone alle conclusioni dal dischetto di Aldo Piras e Boy fissando il definitivo 6-5 che vale la finale di sabato.

