Una cooperativa di Capoterra gestirà le biblioteche del sistema Joyce Lussu 

Poco meno di 400 mila euro per la gestione delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario Joyce Lussu nei prossimi due anni. Sono i numero dell’affidamento alla Tesauro società cooperativa sociale di Capoterra dei servizi del sistema. La procedura di aggiudicazione del servizio è stata definita dal Comune: capofila del sistema bibliotecario che comprende anche le biblioteche di molti Comuni (tra gli altri, Barrali, Dolianova, Donori, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Monastir, Nuraminis, Pimentel, Samassi, Samatzai, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serrenti, Settimo San Pietro, Siurgus Donigala, Soleminis).

L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di gestione del sistema bibliotecario Lussu per 21 mesi, a decorrere presumibilmente dall’1 aprile 2023. La società aggiudicataria, unica partecipante alla gara, garantirà quindi il servizio di gestione (complessive 17.892 ore nette di servizio) per i prossimi 21 mesi. Il valore dell’offerta della ditta aggiudicataria ammonta a 358.197 euro. (ig. pil.)

