Una Consulta al capezzale della Asl 

Una Consulta con le associazioni dei malati al fianco dei vertici Asl per cercare risposte condivise alle esigenze di una sanità nuorese in forte difficoltà. È quella annunciata ieri dal dg dell’Asl, Paolo Cannas, nel tavolo convocato del Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi dopo le giornate di proteste e manifestazioni dei mesi scorsi. Un annuncio che sembra inaugurare una nuova collaborazione. «Accolgo con grande soddisfazione la creazione della nuova Consulta di cui faranno parte tutte le associazioni, comitati e organizzazioni di volontariato che operano quotidianamente a tutela della salute dei cittadini», dice Dionisi. Un passo avanti anche per le associazioni che aprono alla collaborazione ma sottolineano: «La strada per una sanità che funziona è ancora lunga».

L’annuncio

Al tavolo, davanti ai vertici Asl, con il direttore generale Paolo Cannas, Grazia Cattina e Gesuina Cherchi, rimane l’annoso problema della carenza di medici e infermieri. Ma dopo quasi due ore di confronto è arrivato l’annuncio: «Abbiamo notato un cambio di clima» dice Cannas. Un’apertura che definisce «Una cortese diffidenza. Le associazioni - spiega - sono pronte a collaborare con la gestione della cosa pubblica attraverso la Consulta che abbiamo creato, a cui abbiamo chiesto di iscriversi perché possano lavorare operativamente al fianco dell’azienda sanitaria».

Con la mediazione del Prefetto e i tavoli dei mesi scorsi, si è arrivati ad un accordo sull’esigenza di costruire un percorso condiviso da tutti gli attori coinvolti. «Accolgo con soddisfazione l’annuncio – dice Dionisi – . Auspico da parte di tutti la massima collaborazione nel perseguire la realizzazione di un modello partecipato nella gestione delle criticità legate alla nota carenza di risorse che attualmente affligge il sistema sanitario nazionale».

Le associazioni

L’annuncio della Consulta non evita polemiche: «Avremmo preferito un confronto prima della presentazione del piano triennale – afferma Michele Tatti presidente dell’Anmil – prendiamo atto di un ritrovato clima di collaborazione e riconfermiamo la nostra disponibilità alla massima collaborazione». Marilena Pintore, dell’associazione Vivere a Colori, ricorda: «I malati oncologici vivono ogni giorno le criticità di un sistema sanitario che nel centro Sardegna fa acqua da tutte le parti. La Consulta sarà un momento di incontro, facciamo già parte dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e portiamo la voce di chi ogni giorno vive le criticità. Si sta iniziando ad entrare dentro le dinamiche importanti, ma la soluzione è molto lontana». Per la presidente dell’associazione Malattie Rare, Maria Meloni: «Molti temi sono a livello nazionale, chiediamo lo sblocco del turn over nazionale e i bandi di concorso estesi a tutta l’Italia». La Consulta? «Strumento importante»

