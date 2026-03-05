«Una condotta per distribuire l’idrogeno» 

«A ogni guerra i primi prodotti a salire di prezzo sono petrolio e gas». Con queste parole il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, ha lanciato una proposta che suona come una sfida alla dipendenza energetica e alle incertezze del mercato internazionale. «Chiederò il raddoppio della centrale a idrogeno di Mandas per creare un idrogenodotto per tutto il territorio, portando a zero la nostra dipendenza da petrolio e gas». Un annuncio che arriva in un momento in cui le tensioni geopolitiche tornano a pesare sulle tasche di famiglie e imprese.

Il progetto

Ma a Mandas il tema non è solo teorico: il paese dell’alta Trexenta è già al centro di due progetti strategici legati alla produzione di idrogeno verde. Il primo è finalizzato alla nascita della centrale dell’Arst per treni e autobus; il secondo, di iniziativa privata, punta a produrre idrogeno da fonti rinnovabili con l’obiettivo di decarbonizzare trasporti e industria. I due interventi già in campo possono diventare la base concreta su cui costruire la visione delineata dal sindaco.

La centrale finanziata dal Pnrr per i mezzi pubblici garantirà infatti infrastrutture, competenze tecniche e una prima rete di distribuzione locale. Parallelamente, l’impianto privato per l’idrogeno verde potrà assicurare volumi produttivi maggiori e continuità di approvvigionamento. Integrando produzione e consumo sul territorio, Mandas potrebbe così sperimentare un modello energetico autosufficiente, trasformando l'ex Ducato in una sorta di laboratorio regionale della transizione.

La proposta

L’idea dell’idrogenodotto (infrastruttura progettata per il trasporto dell'idrogeno gassoso dai luoghi di produzione o stoccaggio ai centri di consumo) punta a servire anche le abitazioni e le attività produttive del territorio, creando un modello di autosufficienza energetica. Un progetto ambizioso, che richiederebbe investimenti importanti e una pianificazione tecnica dettagliata, ma che si inserisce in un dibattito sempre più attuale sulla sicurezza energetica.

In Sardegna non mancano altre iniziative legate all’energia pulita, segno di un interesse crescente verso la sostenibilità ambientale. Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli: costi elevati, necessità di infrastrutture dedicate e tempi di realizzazione non di certo immediati. Mandas, nel suo piccolo, prova a giocare d’anticipo con l’obiettivo di sottrarsi alle oscillazioni dei mercati internazionali e ridurre al minimo la dipendenza da petrolio e gas. Resta ora da capire quali saranno i tempi e le risorse disponibili per trasformare la proposta in realtà. Ma il messaggio politico è forte: «La transizione energetica può partire anche da un piccolo centro come il nostro», conclude Oppus.