Una condotta in amianto? Il Comune tace 

Dieci giorni fa il presidente dell’associazione Ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu, prende carta e penna e interviene sul cantiere aperto in via Cagliari, ingresso Nord, per la costruzione di una rotonda. «Lavori fermi da mesi – scriveva Giampaolo Lilliu - Il motivo? L'assessore ai Lavori pubblici ha annunciato una variazione al progetto a causa della presenza della condotta che serve l'acqua. Condotta che, a quanto sappiamo, potrebbe essere in cemento amianto». Nota inviata alle autorità cittadine e all’Arpas. «E ieri proprio l’Arpas ha risposto alla nostra denuncia rendendo noto anche a prefetto, sindaco, Asl e Provincia, che è disponibile a svolgere un sopralluogo per effettuare campionamenti della condotta e svolgere analisi ma “previa richiesta scritta degli Enti competenti”», dichiara Lilliu.

Che sottolinea come a oggi dal Comune non sia invece arrivata alcuna risposta. «Esprimiamo soddisfazione per l'intervento del prefetto ma siamo fortemente preoccupati dal silenzio assordante. Chiediamo a tutti che venga accolta la disponibilità da parte dell’Arpas di attivare tutte le iniziative utili a conoscere la tipologia della condotta idrica a difesa del diritto alla salute dei cittadini e alla tutela dell'ambiente», sottolinea il presidente degli Ex esposti amianto.

