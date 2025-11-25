VaiOnline
Via Cagliari
26 novembre 2025 alle 00:19

Una condotta in amianto? Il Comune tace 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci giorni fa il presidente dell’associazione Ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu, prende carta e penna e interviene sul cantiere aperto in via Cagliari, ingresso Nord, per la costruzione di una rotonda. «Lavori fermi da mesi – scriveva Giampaolo Lilliu - Il motivo? L'assessore ai Lavori pubblici ha annunciato una variazione al progetto a causa della presenza della condotta che serve l'acqua. Condotta che, a quanto sappiamo, potrebbe essere in cemento amianto». Nota inviata alle autorità cittadine e all’Arpas. «E ieri proprio l’Arpas ha risposto alla nostra denuncia rendendo noto anche a prefetto, sindaco, Asl e Provincia, che è disponibile a svolgere un sopralluogo per effettuare campionamenti della condotta e svolgere analisi ma “previa richiesta scritta degli Enti competenti”», dichiara Lilliu.

Che sottolinea come a oggi dal Comune non sia invece arrivata alcuna risposta. «Esprimiamo soddisfazione per l'intervento del prefetto ma siamo fortemente preoccupati dal silenzio assordante. Chiediamo a tutti che venga accolta la disponibilità da parte dell’Arpas di attivare tutte le iniziative utili a conoscere la tipologia della condotta idrica a difesa del diritto alla salute dei cittadini e alla tutela dell'ambiente», sottolinea il presidente degli Ex esposti amianto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 