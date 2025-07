Una condotta idrica da 3 milioni 

Una nuova condotta del Consorzio di bonifica è stata inaugurata in località Bau Sa Teula di Samassi. Un’opera finanziata con 3 milioni di euro dal Ministero dell’Agricoltura nell’ambito del Pnrr, conclusa in un anno grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Il risultato: maggiore pressione agli idranti, migliore interconnessione delle reti e risparmio energetico e idrico.

Il paese

«Questo è un risultato ottimo per il nostro territorio – dice Beatrice Muscas, sindaca di Samassi –. Due anni fa, nella sala consiliare del nostro Comune, fu presentato il progetto. Oggi lo inauguriamo. Questo significa che con sinergia, collaborazione e lavoro condiviso, i risultati arrivano. Si tratta di un’opera strategica per un territorio che vive di agricoltura». Soddisfazione anche da parte del mondo agricolo. Matteo Frau, presidente della CIA di Cagliari e della cooperativa agricola La Collettiva, sottolinea: «È un’opera importante che va a migliorare la condizione di un distretto che era in difficoltà, soprattutto nei periodi di grosso utilizzo della rete. Migliora le condizioni delle imprese, che ora rischiano meno di perdere i raccolti: prima avevano un’incertezza a causa delle pressioni che non garantivano una corretta irrigazione delle colture».

Efisio Perra presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, spiega: «Abbiamo inaugurato un’opera finanziata dal ministero dell’Agricoltura, è la prima a livello nazionale completata con questi fondi. È un’opera funzionale alle esigenze delle imprese agricole del territorio, perché gli effetti sono significativi: un risparmio idrico pari al 35%, risparmio energetico e la possibilità per le aziende agricole di irrigare con maggiore pressione di esercizio. Consente maggiore competitività dei produttori in un territorio a forte vocazione agricola. Apprezzo molto la presenza delle istituzioni, della politica e dei rappresentanti delle associazioni di categoria: è segno di sensibilità verso i temi dell’agricoltura, dell’acqua e dei consorzi. Questo intervento non è la soluzione a tutti i problemi, ma è un punto di partenza per costruire altri percorsi».

La politica

All’inaugurazione erano presenti anche il presidente regionale di Anbi, l’associazione nazionale delle bonifiche, Gavino Zirattu, e quello nazionale, Francesco Vincenzi, Andrea Mandras, direttore dell’area tecnico-ambientale del Consorzio, Francesca Coniglio, dirigente del ministero, l’assessore regionale all’Agricoltura Gian Franco Satta e i parlamentari e consiglieri regionali Salvatore Deidda, Francesca Ghirra, Silvio Lai, Gianni Lampis, Emanuele Matta e Gianluigi Piano. Alberto Urpi, consigliere regionale e sindaco di Sanluri, sottolinea: «È una bella giornata per il territorio. Quando si lavora insieme, la politica genera risultati veri. Sono soldi spesi bene, perché è un lavoro fatto per favorire aziende vere, che non vivono di contributi pubblici, ma di lavoro reale».

