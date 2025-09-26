Una condanna a 3 anni e cinque rinvii a giudizio 

Una condanna e cinque imputati rinviati a giudizio con l’accusa di bancarotta per il presunto crac della BMP Immobiliare, società fallita nel luglio 2023 con milioni di euro di debiti.

Ieri mattina si è chiusa l’udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori, che ha condannato a tre anni di reclusione Mattia Marini (37 anni di Sestu), uno degli amministratori che aveva scelto di essere processato con il rito abbreviato. Dovranno, invece, comparire davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale il prossimo 27 novembre il manager Matteo Pilato (37 anni di Quartu), la moglie Monica Kostova (35), il cagliaritano Gabriele Cirillo (56), il notaio svizzero, Ioanna Coveris (64) e il connazionale Jean Pierre Sacco (55). Pilato, insieme ai due svizzeri, sono accusati di bancarotta fraudolenta e patrimoniale: il primo in qualità di amministratore di fatto, i secondi di creditori avrebbero distratto fondi dalla società ormai insolvente. Avrebbero – secondo la tesi della pm Nicoletta Mari – alienato, tra le varie contestazioni, la proprietà della società Gaia Turist srl, titolare di immobili in costruzione per un valore stimato di circa 8 milioni di euro, sottraendo così quella cifra ai creditori. A gennaio dello scorso anno Pilato era finito ai domiciliari sospettato di aver sottratto beni alla società in liquidazione (l’azienda avrebbe avuto 3 milioni di euro di debiti, di cui uno ai danni dell’erario). Terminata l’inchiesta, la Procura ha chiesto il processo per tutti gli indagati. Le difese dell’imprenditore e degli altri imputati contestano con forza le ricostruzioni accusatorie. (fr.pi.)

