«Una comunità in pericolo» 

La comunità di Bolotana è attonita. L’attentato ha avuto l’effetto di una brutta scossa, in un paese dove episodi del genere si sono verificati raramente nel passato. «Condanno fermamente l'episodio come primo cittadino, a nome dell'intero consiglio comunale e di tutta la cittadinanza - dice in maniera severa il sindaco, Francesco Manconi - la nostra comunità non è abituata a questi episodi e in questo paese c'è rispetto per le forze dell'ordine. Un fatto che ci sorprende e che preoccupa tutti. Dietro c'è sicuramente qualcosa che non riusciamo a capire. I problemi vanno affrontati e risolti in maniera civile, attraverso le leggi dello Stato e soprattutto col dialogo. Chiunque abbia compiuto questo gesto ha agito temerariamente e con audace spregiudicatezza».

Alla voce del sindaco si aggiunge quella dell'assessora regionale Marielena Motzo, che a Bolotana è stata anche amministratrice comunale. «Sono vicina al Corpo Forestale, al quale esprimo tutta la mia solidarietà. Sono atti da respingere fermamente e condannare a prescindere. Tutto si può discutere nella maniera più civile, senza ricorrere alle bombe, alle armi e al fuoco. Vorrei mandare un messaggio a coloro o colui che ha compiuto questo attentato: il danno che hanno prodotto non può giustificare questo gesto. Se ci sono problemi, si affrontino, ma col dialogo». Condanna l’attentato anche il mondo culturale. Mario Bussa, presidente dell'associazione Benjamin Piercy Bolotana è categorico: «Quanto è avvenuto l'altra sera non rientra nel nostro vivere quotidiano. Condanno senza se e senza ma quanto è accaduto. Bolotana non è questo. Bolotana è un'altra cosa: cultura, lavoro onesto e quieto vivere. Questo è un attentato vile, compiuto ai danni di un organo dello Stato, contro le istituzioni. Un fatto vergognoso».

Solidarietà al comandante e agli agenti della stazione forestale di Bolotana è stata espressa, anche a nome dell'intero Consiglio regionale sardo, dal presidente Piero Comandini: «Un altro attentato incendiario ha messo in pericolo un'intera comunità - dice Comandini - Il Consiglio regionale è vicino al comandante e all'agente le cui auto sono state incendiate. Atti gravissimi che, sono certo, serviranno solo a rafforzare l'abnegazione e il senso del dovere che da sempre contraddistinguono l'azione sul territorio del Corpo forestale».

