Una comunità in lacrime per Danilo 

Una giovane vita spezzata e un’intera città in lutto per Danilo Ghiani, 22 anni, a cui una maledetta curva sulla provinciale 15, tra Maracalagonis e il bivio di Gannì, ha spento il sorriso per sempre. Residente nella borgata di Sant’Isidoro, a Quartucciu, insieme a al papà Renato, alla mamma Marina e al fratello maggiore William, Danilo sabato notte stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in allegria insieme alla fidanzata e agli amici a una festa di compleanno.

Oggi i funerali

«È sempre stato un ragazzo solare e molto simpatico, giocoso e scherzoso, potrei definirlo un compagnone», afferma scosso Padre Gabriele Biccai, che oggi alle 15.30 nella piccola chiesa della borgata di Sant’Isidoro celebrerà i funerali. Poi la salma proseguirà il suo viaggio verso il cimitero in via della Pace, nel centro quartuccese.

«La notizia della sua morte domenica ha sconvolto tutti – prosegue il frate -. Lui sapeva come prendere la vita: lo chiamavi e rispondeva “presente”, allora per le feste o per qualunque occasione correva qui a dare il suo contributo. Un giovane davvero disponibile e generoso. È stato negli scout, poi è naturale quando si cresce allontanarsi, gli impegni soprattutto con il lavoro cambiano, ma lui è sempre rimasto molto legato alla nostra comunità».

Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo a Flumini e le superiori a Quartu, Danilo ha iniziato a lavorare come elettromeccanico a Selargius. La camera mortuaria del Brotzu da domenica sera è un via vai di giovani, amici e amiche, che, increduli, hanno voluto abbracciarlo ancora e stringersi intorno alla famiglia.

Il ricordo

Il fratello Willi, più grande di lui di un anno, domenica, prima di chiudersi nel suo dolore, ha affidato ai social il suo messaggio: «Riposa in pace fratello, manchi come l’aria e io ti cercherò sempre. Guarderò il cielo e ti cercherò tra le stelle. Spiegami: come faccio ora? Con chi litigo quando rientro dal lavoro? Non posso più farlo e non ci saranno neanche più le nostre uscite insieme. Con te avrai una parte del mio cuore. Ciao mio piccolo fratellino».

Il sindaco

Commosso anche il ricordo del sindaco, Pietro Pisu, a nome di tutta l’amministrazione e dell’intera città a pochi mesi di distanza dalla tragica scomparsa, sempre per un incidente in auto, di Massimo Cocco. «Danilo si stava affacciando alla vita ed è triste vederla volare via così, dice. «Non conoscevo personalmente questo giovane, che tutti descrivono come un ragazzo acqua e sapone, capace di trovare sempre il lato bello della vita, membro prezioso della nostra comunità, che non sarà mai dimenticato. Noi tutti condividiamo il dolore di papà Renato, di mamma Marina, di William e di tutti gli amici e parenti: siamo loro vicini in questo momento straziante e doloroso».

