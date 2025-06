«Una comunità energetica per tutti i cittadini» 

L’obiettivo è ambizioso. Costituire la comunità energetica per dare la possibiIità di risparmiare sulla bollette. Il Comune di Settimo San Pietro punta a coinvolgere la cittadinanza, aziende, o enti locali che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo principale è ridurre la dipendenza dai fornitori tradizionali, promuovere l’autosufficienza energetica e contribuire alla transizione verso un'economia più sostenibile.

Il Comune ha già realizzato l’impianto fotovoltaico in quasi tutti gli uffici pubblici, comprese scuole, Municipio, impianti sportivi ( l’ultimo impianto lo ha realizzato nel nuovo spogliatoio del campo di calcio), abbassando notevolmente la bolletta.

«Ora – dice il sindaco Gigi Puddu – vorremmo coinvolgere i cittadini. Molti hanno già predisposto l’impianto solare a casa, tantissimi altri non ancora. Ma tutti, compresi quelli che non intendono dotarsi dell’impianto, potranno far parte della comunità energetica».Per spiegare cosa è la Comunità emergetica, come funziona e quali sono i vantaggi, il Comune ha indetto una riunione pubblica che si terrà il 4 luglio alle 18,30 a Casa Dessì, con ingresso ovviamente aperto a tutti.

