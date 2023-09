Una compagnia aerea regionale nei piani per la nuova continuità 

C’è un anno di tempo per definire la nuova continuità territoriale. Dopo il primo incontro di ieri a Bruxelles tra il governatore Christian Solinas e la commissaria europea ai Trasporti Adina Valean, le trattative con proseguiranno nelle prossime settimane con altre riunioni tra i funzionari della Regione e quelli dell’Ue.

Il piano

Nel frattempo la Giunta vuole sviluppare anche il progetto della compagnia aerea sarda: «Ci stiamo lavorando, non è un tabù», ha detto l’assessore Antonio Moro ai microfoni di Videolina. Il piano è sostenuto da uno stanziamento di 300mila euro dedicati allo studio di fattibilità e ora – dopo il primo confronto con la commissione europea – potrebbe avere una accelerata.

Il progetto complessivo della Regione per la continuità territoriale del futuro si basa su una revisione degli oneri di servizio pubblico – cioè l’insieme di regole su frequenze e tariffe dei collegamenti con Roma e Milano –, visto che l’attuale numero di voli è insufficiente per garantire i collegamenti con la Penisola.

Ma ci saranno anche altre due novità. La prima riguarda le compagnie: nel giro di pochi mesi potrebbero diventare realtà gli incentivi per l’apertura di nuove rotte. Sul finanziamento (25 milioni per tre anni), garantito dal Collegato in discussione in Consiglio regionale, ormai non dovrebbero esserci dubbi.

L’altro provvedimento riguarda invece i passeggeri, che avranno diritto a uno sconto sui biglietti per qualsiasi destinazione sul modello “Baleari”. Per ora il beneficio riguarderà solo alcune categorie di viaggiatori (studenti, atleti agonisti, anziani) ma l’intenzione è quella di ampliare il più possibile la platea una volta messo a punto il sistema.

La polemica

«Perché la proposta venga ritenuta credibile occorrerebbe precisare con quali e quanti risorse si vuole realizzare il piano», attacca la consigliera regionale dell’Alleanza Rosso-Verde Maria Laura Orrù, «occorrerebbe dire su quanti e quali voli, dal momento che uno dei problemi principali, specie in bassa stagione, è proprio la mancata attivazione di tratte o il numero insufficiente per garantire una vera mobilità ai sardi che viaggiano per lavoro, studio, motivi sanitari o anche solo per diletto». L’attacco è frontale: «La narrazione dell’incontro del presidente Solinas e dell’assessore ai Trasporti Moro con la Commissaria Valean a Bruxelles è surreale: l’istantanea della stretta di mano a favore di fotocamera è la sintesi dell’approccio di questa Giunta alla complessa questione della continuità territoriale».

La giornata

Intanto oggi sarà una nuova giornata di disagi per chi deve prendere un aereo, a causa dello sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo indetto dalla Cub. Ita Airways ha cancellato 30 voli negli scali italiani: nessuno di questi è in Sardegna. Ma non è escluso che la lista dei collegamenti soppressi – anche di altre compagnie - si allunghi. A Cagliari poi protesteranno i lavoratori della Sogaer: la vertenza fra la società che gestisce l’aeroporto e i dipendenti del nucleo manutenzione va avanti da più di un anno, in maniera infruttuosa secondo il sindacato Ugl trasporto aereo, che ha indetto uno sciopero di 24 ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA