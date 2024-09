Una compagnia aerea a base territoriale: decolla l’iniziativa 

Aliarbatax accelera sull’iniziativa di azionariato popolare per potenziare l’aeroporto. Dalla sede della società titolare dello scalo, l’amministratore unico, Rocco Meloni, ha inviato 67 inviti ad albergatori ogliastrini affinché diventino soci. Inviti che, in una fase successiva, verranno estesi anche agli imprenditori di altri settori. «Anche un piccolo negozio - spiega il manager - può sottoscrivere, come azionariato diffuso, un piccola cifra per partecipare alla società aerea ogliastrina». Dallo scorso anno lo scalo ha registrato un movimento di 400 aerei a stagione, con una preponderanza di aerotaxi e ultraleggeri. «Abbiamo avuto proposte di costituzione di una compagnia aerea locale formata in partenariato da imprenditori locali, con maggioranza del capitale sociale, e imprese operanti nel comparto aereo. Compagnia - precisa Meloni - di cui non farà parte, come compagine locale, né Aliarbatax né l’aeroporto stesso in quanto la legge preclude tali partecipazioni. A tal proposito dunque, da semplici imprenditori privati locali, abbiamo fatto un primo esame della proposta e della relativa ipotesi manageriale e abbiamo considerato che sia opportuno valutarla e approfondirla sul piano operativo». L’offerta del territorio ogliastrino è carente soprattutto sui servizi di trasporto, con gli aeroporti più vicini che distano due ore di auto con strade non a scorrimento veloce ed è limitato il sistema di ‘rent a car’. «Ciò nonostante - puntualizza Meloni - l’Ogliastra è meta selezionata da turisti di profilo alto. L’attivazione di una compagnia aerea locale, che garantisca voli diretti da Milano e da Roma direttamente su Arbatax, a 10 minuti dagli alberghi destinazione, è competitiva e garantisce una prospettiva di crescita costante e progressiva. La redditività del capitale investito, valutata tramite il margine operativo lordo, si presenta elevata, rendendo questo progetto un investimento molto vantaggioso». (ro. se.)

