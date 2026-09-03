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Loiri.
04 settembre 2026 alle 00:43

«Una commissione su Cala Finanza» 

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Una commissione d’indagine interna per fare chiarezza sulla caso di Cala Finanza: è questo l’oggetto di una richiesta formale fatta da quattro consiglieri di minoranza al sindaco di Loiri, Francesco Lai. L’istanza è stata depositata nei giorni scorsi ed è firmata da Maurizio Zirottu, Elio Decandia, Francesco Carbone e Massimiliano Murrighili. L’atto formale è indirizzato al sindaco Lai e al presidente del Consiglio Comunale, Matteo Mattana.

I rappresentati dell’opposizione indicano in modo preciso l’ambito operativo della Commissione che dovrebbe essere istituita sulla base del regolamento comunale. La tipologia è quella delle commissioni di garanzia e di verifica. In sostanza, i consiglieri chiedono di poter attivare lo strumento di indagine interna (accesso agli atti facilitato e supportato dal personale del Comune) sulla approvazione (con efficacia immediata) e revoca della delibera che modificava la destinazione urbanistica di Cala Finanza. Il riferimento è alla delibera n.50 del novembre 2025, revocata il 30 giugno di quest’anno dopo le polemiche e le contestazioni sugli investimenti della immobiliare sardo brasiliana Tavolara Bay. Un passaggio dell’istanza è molto delicato, i consiglieri parlano della necessità di verifiche su una “possibile commistione tra parte imprenditrice e parte politica”. Altro tema è quello dei provvedimenti interditivi del Comune adottati per bloccare il posizionamento di prefabbricati a Cala Finanza. I consiglieri chiedono la ragione della interdizione segnalando che a parità di condizioni nel 2025 le strutture erano state autorizzate.

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