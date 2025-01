«Una commissione per la sanità malata» 

Il caso della sanità allo sbando potrebbe finire sotto la lente di ingrandimento di una speciale commissione consiliare di Carbonia, una sorta di commissione d'inchiesta.

I disservizi

Lo stillicidio di notizie quotidiane riempie le cronache: si va dagli esami cardiaci rinviati di oltre un anno (come testimoniato ieri da un paziente di Carbonia), ai reparti ospedalieri chiusi o ridimensionati per carenza di personale, sino ai pronto soccorso pericolosamente al collasso. E anche gli adempimenti più banali, come ottenere una cartella clinica, sembrano imprese impossibili, come rivelato pochi giorni fa da Valentina Mazara: «Lo scorso novembre avevo richiesto alla Asl7 documenti per via telefonica e pure via e-mail, – racconta – dopo due mesi chiamo e scopro che non si ricordavano nemmeno della mia richiesta, inoltrata due volte, e che la cartella doveva ancora essere cercata». Tenere i riflettori costantemente accesi, sia con lo scopo di fare monitoraggio che di dare suggerimenti, è contenuto nella proposta depositata ieri in Comune dal capogruppo di Carbonia Avanti Giacomo Floris: «Lo statuto comunale – spiega – prevede la possibilità di istituire commissioni consiliari speciali per affrontare situazioni particolari di rilevante interesse e la situazione del sistema sanitario locale è grave e in costante peggioramento». Le denunce quotidiane mostrano che svolta pare essere distante: «Suggeriamo la creazione di una commissione consiliare speciale composta da consiglieri comunali che, a loro volta, possono coinvolgere rappresentanti di categorie e associazioni del settore sociale e sanitario con lo scopo di analizzare la situazione, individuando cause e possibili soluzioni, col monitoraggio dell’evoluzione e la segnalazione delle criticità all’amministrazione». L’atto chiede alla Giunta Morittu di adottare i provvedimenti per la costituzione di questa commissione definendo la composizione e le modalità di funzionamento. Commissioni ancora da costituire ma che incassa già l’approvazione di chi ogni giorno ha a che fare con i disagi del sistema.

Le associazioni

Il “Pane e le rose” di Carbonia si occupa di persone disabili, molte delle quali da anni combattevano per il ripristino delle commissioni invalidità: «Una commissione specialeè una buoina idea – dice Federica Ballocco – è un’arma in più per contrastare il disegno in atto di distruzione della sanità pubblica territoriale». Fra i possibili partner è pronto a garantire la presenza l’Adiconsum: «Le testimonianze dei disagi sono infinite soprattutto quando i pazienti sono anziani - afferma il segretario Giancarlo Cancedda – ma alla commissione potremmo dare il nostro apporto anche in termini di proposte e suggerimenti». Anche un settore, come quello della Nefrologia e dialisi, che da tempo registra miglioramenti, terrà gli occhi aperti: «Valuteremo gli effetti pratici di questa commissione e dell’annunciata riorganizzazione della sanità – analizza Piero Bindo, presidente dell’Apent – ma anche noi possiamo dare un contributo lamentando ad esempio il silenzio burocratico per il trasporto di alcune tipologie di dializzati».

