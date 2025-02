Una commissione comunale per il turismo 

Sul turismo, l’amministrazione comunale di Calasetta pone il dialogo con i cittadini e i rappresentanti del settore al primo posto per l’attuazione del programma e dello sviluppo turistico.

Con questa finalità è stata costituita nei giorni scorsi la commissione Turismo. Oltre al sindaco Antonello Puggioni e all’assessora del settore, Maria Laura Corona, ne fanno parte gli albergatori Giorgia Cancedda, Andrea Congiu e Enea Poma. Inoltre ci sono anche i rappresentanti dei gestori di b&b, Ireneo Biggio e Veronica Turini mentre in rappresentanza di chi gestisce le case vacanza, ci sono Alessandro Campus e Angela Ciani. Stessa modalità operativa è stata decisa anche per la costituzione della commissione attività produttive rivolta invece alla categoria diretta di commercio, ristoranti e pizzerie. «Sono i settori sui quali abbiamo costruito il nostro programma - ha detto Puggioni - ascolto e riflessione nell’attuazione delle cose che saranno fatte le riporremo proprio sui due settori che sono trainanti per la nostra città». Oltre al sindaco e al consigliere delegato, Gianluca Murgioni, ne fanno parte per i ristoratori Dinatella Castelli e Carmelo Biggio, Claudio Mercenaro e Marco Cincotti per i bar mentre per le pizzerie, Assunta Fisanotti e Elisabetta Schirru. Maurizio D’Antonio rappresenta i commercianti in genere.

