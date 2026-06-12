Una combriccola da 35 mila spettatori tra rock e poesia 

C’è chi è venuto a coronare 4 anni di storia d’amore nata sotto il palco del tour Vascolive XXII, esattamente il 12 giugno, nella tappa del Circo Massimo a Roma, e da allora torna in coppia al cospetto del Komandante per cantare ancora “Albachiara”. E c'è chi si è giurato amore eterno proprio ieri, quando sulle note di “Stupendo”, Francesco di Pirri ha chiesto a Jessica di sposarlo. Sulle spalle del papà, Deniel di Quartu, quattro anni e al quinto concerto del Blasco, urla “Rewind”. Ci sono gruppetti di amici di ogni età, famiglie intere, giovani coppie e tantissimi bambini muniti di cuffie colorate. C'è chi vanta decine di concerti e giura che ogni volta è come la prima. Da tutta l'Isola e molti anche dalla Penisola, tre generazioni, tante prime volte, un’unica emozione, e nessuna nota stonata.

Sotto il fronte del palco, “è tutto un brivido che vola via” e per tutti è “vivere una favola”. In prima fila, sventola la bandiera dei Quattro Mori, telefoni su, volano bolle di sapone, mani a tempo, fan in delirio. “Olè olè olè olè, Vasco Vasco”, lo acclamano tra un brano e l'altro. Vasco fa emozionare, piangere e saltare. Il pubblico si infiamma sulle note di Siamo soli ma tantissimi e saltano al ritmo di Se potessi dirti e continuano a cantarla a squarciagola anche senza musica. Un boato come un’onda, un coro che non conosce fine, accenti diversi in armonia, un po’ spericolati e un po’ Roxy Bar ma tutti con l'illusione di vivere, almeno per una notte, come Steve McQueen e con la certezza che, a volte, i sogni si avverano. Come quello di Omar, 20 anni, arrivato da Gonnosfanadiga con i genitori, che, in attesa di entrare, sogna di vederlo (anche da lontano) e di sentire dal vivo “Fegato, fegato spappolato”. Con “Rewind” (come sempre) canta la libertà: via i reggiseni coloratissimi e le donne ballano nude. «Siete belle, libere e selvagge», grida Vasco.

La combriccola del Blasco era tutta gente a posto, un'invasione pacifica ha affollato le vie intorno all'arena: a partire dalle 15, all'apertura dei cancelli, una marea di magliette bianche e nere con la faccia di Vasco, con le frasi delle sue canzoni più iconiche stampate e migliaia di fascette hanno colorato l'attesa per il grande show che ha trasformato la città in una mega festa urbana. «Il più bel concerto di Vasco tra tutti i 15 che ho visto», giura Aldo che viene da La Maddalena e torna anche stasera. Colonna sonora dei ricordi di (quasi) tutti, il popolo del Blasco immortala ogni momento perché anche il live di Olbia rimanga nella memoria di proprio tutti.

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