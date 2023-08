Una coltellata al volto per vendetta 

Lo hanno aspettato alla fermata del bus. Quando il 19enne algerino è sceso dal pullman, in piazza Matteotti, il diciassettenne connazionale si è avvicinato. Ha iniziato un’animata discussione permettendo al complice di un anno più piccolo di agire: armato di coltello ha colpito al viso il rivale, ferendolo in modo grave. Poi i due minorenni sono fuggiti lasciando il giovane a terra, in un lago di sangue. L’ennesima aggressione avvenuta nella zona di via Roma, verso le 22 di sabato, non è per fortuna finita in tragedia: il 19enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma rimarrà sfregiato per sempre. Le indagini della Squadra Mobile sono scattate immediatamente e ieri mattina i due presunti responsabili sono stati rintracciati in un centro di accoglienza della Provincia: in stato di fermo per lesioni permanenti, sono finiti nel carcere minorile di Quartucciu.

La vendetta

Quanto accaduto è stato ricostruito grazie alle testimonianze raccolte immediatamente dopo il fatto di sangue dagli agenti delle volanti, presenti nella zona in uno dei servizi previsti per il controllo della movida, e dagli investigatori della Mobile. E all’alba di ieri i poliziotti, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono arrivati ai due probabili aggressori, stabilendo anche cosa fosse successo la notte prima e anche il possibile movente. Sembra che il diciannovenne abbia fatto da intermediario tra una sua amica e i due minorenni responsabili di essersi impossessati di un telefono cellulare della donna: forse sotto la minaccia di una denuncia li ha convinti a restituire l’Iphone. Questo potrebbe aver fatto scattare la vendetta. E secondo le indagini, a colpire con una coltellata il giovane sarebbe stato il sedicenne mentre l’amico di un anno più grande distraeva la vittima.

Soccorsi

Il ferito ha perso molto sangue: ancora ieri erano evidenti le tracce in diversi punti della piazza. Soccorso dal 118 è stato accompagnato al Santissima Trinità e sottoposto a un delicato intervento chirurgico: aveva una profonda ferita dallo zigomo sinistro al mento. Rimarrà sfregiato. L’udienza di convalida dei due giovanissimi fermati è in programma tra oggi e domani. Per la svolta immediata delle indagini sono stati importanti i servizi predisposti dalla questura nel contrasto alla malamovida: il tempestivo intervento delle volanti prima e della Mobile poi hanno consentito alla Polizia di risalire rapidamente ai due presunti aggressori. Così come lo scorso giugno erano stati fermati i sette ragazzi stranieri responsabili della rapina, con coltellata, alla Marina.

