«Una colonscopia? Passi ad aprile 2026» 

Da gennaio le chiamate al numero del Cup sono continue. Ma per un pensionato oristanese poter effettuare una colonscopia sembra un’impresa impossibile. «La prima data utile a Oristano è il 17 aprile 2026» dice con incredulità e tanta rabbia un ex vigile del fuoco. Il suo, forse, è un caso limite ma i tempi d’attesa continuano a essere uno dei tanti punti deboli della sanità oristanese come emerge anche dalle tabelle pubblicate sul sito aziendale.

La storia

Il pompiere in pensione ha necessità di effettuare il controllo per monitorare la sua patologia. «Periodicamente devo sottopormi a questo esame – spiega – feci l’ultima colonscopia a Oristano cinque anni fa, nel frattempo ho continuato con lo screening ma adesso serve assolutamente l’esame più approfondito». racconta che ormai da un mese sta cercando di prenotare la visita. «Prima c’era la possibilità di effettuarla a Lanusei alle 8, ma era impossibile – osserva – a che ora sarei dovuto partire? Tra l’altro è un esame particolare, è necessaria tutta una preparazione preliminare e viaggiare in quelle condizioni non è proprio l’ideale». Altra opzione era Olbia ad aprile 2025 alle 9 e come fa notare «il problema è lo stesso che si poneva per Lanusei. Dovrei partire il giorno prima e stare in albergo per arrivare puntuale all’ospedale – sottolinea – a me sembra un’assurdità. L’altra possibilità è attendere più di due anni e con una patologia in cui la diagnosi precoce è fondamentale, è inconcepibile». Oppure rivolgersi a una struttura privata e «sborsare circa 300 euro- ripete – Se pago, posso fare la colonscopia anche domani». L’ex vigile del fuoco è deciso a rivolgersi anche all’Adiconsum e al Tribunale del malato per far valere i propri diritti.

I tempi

L’attesa è lunga non solo per un esame come la colonscopia. Come emerge dalle tabelle pubblicate sul sito della Asl (sezione amministrazione trasparente) per un ecocolordoppler al cuore servono 270 giorni al San Martino (221 ad Ales). E ancora per l’ecografia della mammella si devono attendere 168 giorni a Oristano, l’elettrocardiogramma dinamico 181 giorni. Per una visita oculistica non va meglio: i giorni di attesa sono 246 al poliambulatorio di via Michele Pira, 220 a Ghilarza e se si vogliono accorciare i tempi resta Ales con una attesa di115 giorni. Altri 240 giorni per un controllo dall’endocrinologo e ben 314 dall’urologo.

