Una colonscopia? Nessuna data disponibile nell’Isola  

“Attendere prego”. L’avviso sul display alimenta le speranze dell’utente, ma dopo pochi secondi l’amara realtà: «Non è stato possibile calcolare nessun appuntamento disponibile». Così, nel caso di una colonscopia, le alternative sono due: ricorrere al privato o tentare direttamente in un’altra regione. Cambiando esame si potrebbe essere più fortunati: per una visita dermatologica a Cagliari bisogna mettere in conto sei mesi d’attesa, a meno che non si sia disposti a fare una gita sino a Lanusei (da segnare in agenda a giugno). I benefici dell’annunciato piano d’abbattimento delle liste d’attesa ancora non si vedono: basta trascorrere una mattina collegati al cup web della regione per accorgersi che la situazione è persino peggiorata. Con tempi medi sempre più lunghi e trasferte forzate da una parte all’altra dell’Isola. Quando va bene.

Prevenzione saltata

Non sono bastate le proteste in piazza delle associazioni dei malati. E neanche le denunce di cittadini e sindacati. Il sistema sanitario sardo è evidentemente in tilt: con la sperata ripartenza dopo la brusca frenata portata dalla pandemia ancora lontana, e i tempi di reazione di ospedali e strutture convenzionate - quando arrivano - troppo lenti per dare risposte adeguate a chi necessita di visite mediche ed esami specialistici. È sufficiente collegarsi di prima mattina al Centro unico di prenotazione e fare qualche tentativo partendo dagli esami fondamentali per la tanto pubblicizzata prevenzione per capire che chi non ha la possibilità di ricorrere al privato è letteralmente tagliato fuori. È il caso della colonscopia, che non offre disponibilità in nessuna parte della regione. Nemmeno tra due anni. O di una visita senologica, che una donna sassarese potrebbe ottenere in ventiquattr’ore e costringe una residente del capoluogo a dover raggiungere Muravera, con la prima data utile tra 120 giorni. Poco più di quanto aspetterebbe per una gastroscopia, che nel nuorese slitta addirittura a metà agosto 2025, e nel nord Sardegna non mostra alcuna disponibilità.

Diabete e cuore

La rotellina continua a girare nello schermo, ma l’utente bisognoso di una visita diabetologica ancora non sa che qualora non avesse la possibilità o non fosse disposto a spostarsi da Cagliari a Sorgono o Gavoi, avrebbe come uniche opzioni attendere il 20 settembre e raggiungere Bonorva, o cinque giorni dopo fare una gita sino Cuglieri. Almeno sino al 25 febbraio dell’anno prossimo non ci sono posti liberi in città, quasi un paradosso considerando che la Sardegna detiene il primato nazionale per incidenza. Decisamente meglio se si avesse bisogno di un consulto cardiologico: la prima disponibilità è il 27 marzo a Cagliari, nel nuorese i tempi si allungano e arrivano a cinque mesi di attesa. Niente da fare per chi abita più su. In caso di sospette patologie al fegato è bene sapere che si dovranno mettere in conto circa duecento giorni per ottenere una visita epatologica al policlinico di Monserrato, che arrivano a un anno esatto per sottoporsi allo stesso esame nel Nuorese.

Nord indietro

Un quadro drammatico ovunque, con mezza Sardegna che sembra stare anche peggio. «Continuiamo a scontrarci con tempi inaccettabili per una società civile, con un gap del Nord dell’Isola di 1 a 10 per quanto riguarda Olbia e di uno a 8 per Sassari», sottolinea Salvatore Sanna, presidente delle Acli Salute. «Il dato delle liste d’attesa pubblicato dalla Regione sui dati delle Asl è privo di qualunque credibilità. Non c’è una verifica terza sui dati pubblicati che sono in grande parte assenti o non confermati dalla realtà dei fatti», evidenzia. «Basta farsi prescrivere una risonanza con contrasto, una colonscopia, un intervento di cataratta o una visita gastroenterologica per non avere un appuntamento o averlo con un anno di ritardo. Nella maggioranza delle discipline non viene rispettata la priorità breve né quella differibile che dovrebbe garantire visite ed esami entro 30-60 giorni».

