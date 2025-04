Non solo Tyrrhenian link, pale eoliche a terra e in mare, pannelli fotovoltaici. Nel disegno del nuovo colonialismo energetico, almeno a guardare progetti e piani di investimento, con la Sardegna sempre più caput mundi della speculazione, si aggiunge il Sacoi 3, l’elettrodotto italo-francese da rimettere a nuovo. Da Santa Teresa arriva in Toscana passando per la Corsica. Costo: 1,350 miliardi. Quattro anni di lavori, sino al 2029.

