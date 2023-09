Una colletta per salvare la Beata Vergine 

«La chiesa della Beata Vergine deve essere restaurata». A ribadire l’importanza di un intervento tempestivo è don Marcello Lanero, parroco della vicina parrocchia di Sant’Ambrogio, al quale la chiesetta fa capo. Le criticità sono evidenti, si possono vedere a occhio nudo sulla facciata esterna. Ad essere danneggiati in particolare sono le parti in alto dell’edificio e i fregi. Ci sono poi punti in cui gli intonaci sono venuti giù mostrando i ferri di un precedente restauro ormai completamente arrugginiti.

Priorità

«Dev’essere fatta una ristrutturazione importante», spiega don Marcello. Il restauro spetta alla parrocchia, ma data la rilevanza dell’intervento da realizzare, «noi ci stiamo muovendo per trovare le fonti di finanziamento più opportune. Si tratta dunque di un intervento che dovrebbe coinvolgere il Comune, la Diocesi di Cagliari, l’8xmille della Cei nazionale e molto probabilmente anche la Regione».

Il parroco di Sant’Ambrogio fa sapere che si sta cercando di fare un calcolo preciso di quale sarebbe l’entità del restauro necessario e di conseguenza anche dell’impegno finanziario. «Fare le richieste a qualunque tipo di ente senza avere idea di quanto serve realmente non ha alcun senso».

L’annuncio

In un annuncio scritto e distribuito tra i fedeli, e che sta facendo il giro della città, lo stesso don Marcello scrive di volere costituire «un comitato per il restauro della chiesa, formato da persone fidate e da fedeli, che avrà il compito di ricercare, almeno parzialmente, i fondi necessari e che passerà per le case, affinché il nostro santuario possa tornare a splendere grazie al contributo di ognuno di noi». Il parroco ricorda che la chiesa della Beata Vergine è un bene identitario dell’intera comunità monserratina, su cui si fonda la fede stessa di molti cittadini. «Esiste da 500 anni, i fedeli vi sono molto legati. Per questo è opportuno coinvolgere anche la popolazione».

Mano tesa

Da parte sua, il sindaco Tomaso Locci si dice disponibile a venire incontro a don Marcello, tramite un contributo economico di circa 22mila euro per l’inizio del restauro e aggiunge: «Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo con il parroco per preparare insieme le richieste di finanziamento. Prima della presentazione da parte della chiesa, di un progetto ben definito, noi non possiamo intervenire ma siamo pronti a dare un nostro contributo non appena c’è il progetto». Il contributo economico sarà attinto dall’avanzo di bilancio approvato mesi fa. Per i cittadini, il restauro della chiesetta è molto importante. «È un luogo antico e, prima ancora che religioso, è un bene artistico della nostra città», commenta Massimiliano Podda, residente di via Giulio Cesare. «Credo sia giusto chiedere un contributo alla popolazione. Beata Vergine è una chiesetta che fa parte della storia monserratina e tutti dovrebbero tenere alla sua manutenzione», è invece il pensiero di Barbara Ibba, residente in via del Redentore. Sandra Loddo, abitante di via San Gottardo, dice che «è interesse della città avere un santuario come questo restaurato».