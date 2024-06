Una colletta per l’agriturismo 

Gavoi, dice no alla violenza scendendo in campo al fianco della famiglia Brau, proprietaria dell’agriturismo “Tuluskene”, andato in fiamme nella notte di lunedì, alle porte del paese. E nelle scorse ore, ad annunciare la grande macchina della solidarietà, ci ha pensato il sindaco Salvatore Lai. Si è voluto distruggere un sogno, ma il sogno si realizzerà», ha precisato Lai, prendendo le distanze dall’atto vandalico ed elencando i danni alla struttura, che si avviava all’inaugurazione di luglio. Non mancando di ribadire che il danno subito, riguardi l’intera comunità e il suo sviluppo futuro: «Quello che la famiglia Brau ha realizzato è qualcosa di importante - ha scritto Lai- non solo per sé stessa, ma anche per il nostro paese: un servizio di accoglienza e ospitalità per viaggiatori, capace di creare ricchezza e lavoro».

Condanna

Da qui l’affondo contro gli incendiari che agiscono nell’ombra: «Dobbiamo darla vinta a chi, nel buio della notte, mette in atto azioni distruttive?», ha domandato Lai, invitando tutti a fare squadra: «Dobbiamo consentire ai sogni di Davide, Rossella, Caterina e Paolo di realizzarsi». E tra diversi commenti di cittadini, pronti a scendere in campo, Lai ha annunciato la nascita di un Comitato spontaneo: «Come amministratori comunali metteremo in moto azioni di solidarietà forti e condivise, come quella di un Comitato. Coopereremo per questo con Chiesa e Caritas. Il bene deve vincere sul male, con la speranza che i teppisti siano assicurati alla giustizia, attraverso una grande task force delle forze dell’ordine».

La chiesa

A confermare l’unione di intenti, anche il parroco don Michele Casula: «Venuti a conoscenza di questo ennesimo triste gesto, insieme all’amico don Albino Sanna, abbiamo coinvolto la Caritas locale che sta raccogliendo le prime donazioni per la famiglia Brau. Si tratta di azioni discrete e dal grande significato umano, che tanti stanno facendo pervenire pure in parrocchia. La popolazione si sta dimostrando compatta per favorire la ricostruzione dell’agriturismo e dire no alla violenza».

Nel frattempo il tam-tam è grande anche nei centri vicini, con diverse associazioni e artisti pronti ad unirsi alla nobile causa.