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Quartucciu
11 giugno 2026 alle 00:31

Una “colletta” di alberi per far rinascere l’orto 

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Un appello per uno dei luoghi simbolo della creatività e dell’incontro nel territorio. Rita Atzeri, direttrice artistica del Crogiuolo, ha lanciato una richiesta di aiuto per sostenere l’Orto Giardino Mariposa di Cardu, colpito prima dall’uragano Harry e poi dall’incendio che nelle scorse settimane ha interessato via Segre.
«Una delle parti più importanti, il giardino segreto e la zona delle installazioni artistiche, sono state compromesse: una è stata bruciata, l’altra danneggiata», spiega Atzeri. Da qui la necessità di avviare un’opera di ricostruzione che passi attraverso la messa a dimora di nuovi alberi.
«Chi ci aiuta regalandoci alberi?», è la domanda che accompagna l’appello social. L’obiettivo è restituire ombra, biodiversità e bellezza a uno spazio che negli anni è diventato punto di riferimento per attività culturali, artistiche e ambientali. «Dobbiamo piantare nuovi alberi, potete contattarci al 334.8821892». Un gesto concreto per un’occasione di ripartenza per uno spazio dell’intera comunità.

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