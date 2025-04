Una colletta alimentare per le famiglie più in difficoltà 

Una raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà. È l’ultima iniziativa del Circolo Fratelli d’Italia di Sestu «al di là di qualsiasi connotato politico». La raccolta dura fino al 18, si terrà nella sede del Circolo, in via Cagliari 195, ogni giorno, dalle 18 alle 20. Chi si reca a donare verrà accolto dai volontari del circolo. Tutti possono contribuire, offrendo generi alimentari di prima necessità.

«La solidarietà è un valore che unisce la comunità», commenta la portavoce di Fratelli d’Italia per Sestu Roberta Recchia, «con questa raccolta desideriamo portare un po' di sollievo e speranza in vista delle festività». Gli alimentari raccolti saranno successivamente distribuiti alle famiglie più bisognose del territorio, grazie anche alla collaborazione con associazioni locali.

Sestu ha già dimostrato grande generosità, infatti ogni anno Caritas e parrocchie fanno il pieno di donazioni, tutto questo in una realtà dove non mancano purtroppo situazioni di disagio. «Il Circolo di Fratelli d' Italia Sestu invita la cittadinanza a partecipare numerosa», conclude Recchia, «mostrando ancora una volta la generosità e il senso di comunità che da sempre caratterizzano il nostro territorio. Un piccolo gesto può davvero essere importante».

