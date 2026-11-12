Anche a San Giovanni Suergiu è gia partita la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali del 2027. Dopo l’annuncio di rimettersi in gioco dell’ex sindaco Federico Palmas, e la certa ricandidatura dell’attuale sindaca Elvira Usai e di una possibile candidatura da parte della capogruppo di minoranza Erika Floris arriva un’altra novità: le elezioni vedranno in campo una coalizione Civico Progressista: «Si tratta di un progetto aperto e inclusivo – si legge in una nota -che mette al centro il coinvolgimento attivo e informato di tutta la comunità». Si tratta di un alleanza che è formata da Sinistra futura, Partito socialista, Orizzonte comune e esponenti di gruppi civici: «La proposta si fonda su una visione alternativa concreta, fondata su idee

innovative, progetti di sviluppo, servizi efficienti e una reale inclusione sociale». L’intento, continua la nota, «è costruire insieme a cittadine e cittadini il programma elettorale partecipato, accogliere le reali esigenze della comunità e definendo in maniera condivisa sia l’allargamento della squadra, comprese le candidature a consiglieri e al candidato a sindaco della coalizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA