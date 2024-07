«Una clinica pubblica per animali» 

L’obiettivo finale è ambizioso: realizzare una clinica per l’anagrafe e la sterilizzazione di cani e gatti e creare un cimitero per poter dare degna sepoltura agli amici a quattro zampe. Comune e Asl rafforzano la collaborazione nel segno del benessere animale. Lo fanno attraverso la firma di un protocollo d’intesa che punta alla nascita di un polo unico che racchiuda diverse attività di igiene urbana veterinaria. «Stabiliamo una sinergia per intensificare l’azione di prevenzione e lotta al fenomeno sempre più diffuso del randagismo, dato il ripetersi di episodi che minacciano l’incolumità pubblica per effetto dell’aggressività di taluni cani vaganti nel territorio», ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna.

Il progetto

Un passo avanti che integra l’attività di microchippatura che già impegna costantemente i servizi veterinari. L’obiettivo è «creare un polo dedicato agli animali per garantire molteplici servizi - ha aggiunto il direttore generale dell'Asl Angelo Serusi - un progetto all'avanguardia che ci porrà al passo con le realtà europee più avanzate». Il progetto coinvolgerà anche le associazioni animaliste, con le quali è già stato avviato il confronto. Ridurre il numero di ospiti nel canile comunale è una delle sfide più sentite. «Per questo promuoviamo l’adozione, la microchippatura e la sterilizzazione anche attraverso campagne di comunicazione e incentivi - fa sapere l'assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - Abbiamo inoltre ipotizzato alcuni siti in cui realizzare un cimitero per animali da affezione». Mancano ancora le risorse, che l’esponente della Giunta conta di recuperare anche per finanziare la nascita di una clinica per l'anagrafe e la sterilizzazione. Per il responsabile del servizio Anagrafe canina della Asl, Giuseppe Sedda la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, che estende la sua tutela anche agli animali è «un grande passo di civiltà. Il protocollo d’intesa punta a mettere in campo una serie di azioni che garantiscano il benessere animale - sottolinea - Ma il nostro progetto, seppure ambizioso, avrà ricadute positive anche sulla vita dei cittadini perché consentirà di migliorarne le condizioni socio-sanitario ed economiche, considerato che il fenomeno del randagismo ha un impatto negativo sull’igiene urbana, sull’incolumità dei cittadini e sulla spesa pubblica».

