Una City Nature Race per 350 a Cagliari 

Poche città hanno i requisiti per ospitare una manifestazione agonistica che contenga le parole city e nature. Cagliari di sicuro le ha e basta guardare al percorso che domenica ospiterà la “Lido City Nature Race” per rendersene conto: la bellezza delle natura (dalle spiagge ai promontori) ai margini della città farà da sfondo ai dieci chilometri inframezzati da 30 postazioni di ostacoli (naturali e artificiali): è l’Ocr (Obstacle Course Race, cioè corsa su un percorso con ostacoli) che domenica concluderà le Nature Race Series con una gara che, oltre a qualificare per l’OCRA - Italian Obstacle 2025 (di cui le Series fanno parte), darà ai primi 15 uomini e alle prime 15 donne l’opportunità di partecipare all’OCR World Championship 2025 negli Usa.

In gara

Presentata ieri alla Mem dall’organizzatore Simone Corrias (Run for Joy Sardegna), con la partecipazione dei due assessori comunali interessati (Giuseppe Macciotta per lo Sport ma anche Maria Francesca Chiappe per Turismo e Cultura), la manifestazione ha altri aspetti interessanti. A cominciare dai numeri che parlano di 350 partecipanti, una quarantina dei quali non sardi, compresa una decina di stranieri affezionati dell’Isola e dell’Ocr, per tre prove. La Easy race per i principianti, la Hard race per gli agonisti e la Young per i più giovani (9-14 anni) che aprirà il programma al Lido alle 8.30.

La disciplina

«Questo sport è in ascesa ma non è ancora esploso», dice Corrias, «ma fra tre anni lo farà, grazie all’inserimento nel programma olimpico di Los Angeles 2028». Il riferimento è al fatto che la Ocr abbia sostituito l’equitazione tra le prove del pentathlon moderno. Tra le qualità vincenti, «il fatto che possa essere praticata veramente dai tutti: premieremo atleti di settanta anni ma anche bambini». Infine, sulla possibilità di gareggiare in quella che Giuseppe Macciotta si è «stufato di definire che è una palestra a cielo aperto ma la realtà è che Cagliari è perfetta per nuotare, pedalare, correre, arrampicarsi», Corrias chiosa: «Sarebbe stato davvero un delitto se non facesse parte del campionato italiano».

