Una cittadina a senso unico 

Accessi a senso unico e percorrenza rivoluzionata. Prende forma il mosaico della nuova viabilità di Tortolì, al vaglio dell’amministrazione comunale che nei prossimi giorni terrà un vertice con la polizia locale per individuare con esattezza le modifiche alla circolazione che dovrebbero entrare a regime tra il tardo inverno e la primavera. Tra le innovazioni ne spiccano due, entrambe sulle strade dì accesso alla cittadina. Per chi arriva da Bari Sardo via Garibaldi diventerà a senso unico dall’ex ponte di ferro verso il Comune, così come sarà convertito in un unico senso di marcia viale Pirastu, nella direzione che va dalla statale 198 (provenienza Lanusei) verso piazza Fra Locci. «Tutto ciò per avere una circolazione più fluida lungo gli accessi alla nostra cittadina», spiega Marcello Ladu, 45 anni, sindaco che ha tenuto per sé anche la delega alla Vigilanza.

Rivoluzione in vista

Spesso è il far west del parcheggio in doppia fila a rendere la vita impossibile agli automobilisti, ma anche a residenti e commercianti. Viale Pirastu, deve sopportare tutto il traffico in entrata da Lanusei e Villagrande. Non fosse altro perché a metà della strada si affacciano anche le Elementari e dunque, durante l’anno scolastico, la situazione diventa critica e talvolta, nelle ore di ingresso e uscita degli alunni, si creano situazioni di elevato pericolo. Nel prossimo futuro a partire dalla rotonda tra viale Pirastu e via delle Lavandaie si potrà solo procedere verso piazza Fra Locci. Per chi esce da Tortolì da piazza Fra Locci ci sarà l’obbligo di percorrere via Antonio Scorcu, lato stadio Fra Locci, e poi svoltare a sinistra per immettersi nell’ultimo tratto di viale Pirastu, prima uscita a destra della rotatoria. L’altra novità riguarderà via Garibaldi. In entrata il senso resterà invariato, ma per chi percorre via Umberto e dovrà raggiungere l’ex ponte di ferro sarà obbligatoria la svolta in via Lanusei per immettersi in via delle Lavandaie. Questa è l’idea di massima, suscettibile di integrazione durante i vertici con la polizia locale guidata dal comandante Marta Meloni. «Ma ci saranno anche altre novità», annuncia Ladu. «C’è bisogno di adeguare la circolazione alle nuove esigenze