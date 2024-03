Una cittadina a misura di bambino. Nell’uovo di Pasqua le nuove generazioni trovano i giochi per quattro parchi urbani. Li consegnerà il corriere, entro questa settimana, o al massimo a metà della prossima. Giorno più, giorno meno, quel che conta è che il Comune ha trovato soluzioni per i più piccoli, riservando loro ore di divertimento a costo zero. Il cronoprogramma dell’intervento di arredo sull’agenda dell’assessorato all’Ambiente ha tempi definiti: aprile è il mese del montaggio dei giochi (anche inclusivi), maggio quello dell’inaugurazione.

La novità

Parco La Sughereta e tre piazze (Rinascita, Porto Frailis e Soro). Ecco dove il Comune investe 200 mila euro in nuovi giochi, che andranno a sostituire quelli scassati e non più sicuri. «Con questo investimento - dice Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - ci impegniamo a creare spazi ludici inclusivi e accessibili, con particolare attenzione a coloro che affrontano difficoltà motorie o sensoriali. Per la prima volta, la maggior parte dei giochi installati sarà progettata per essere inclusiva, permettendo a ogni bambino di giocare senza barriere di nessun genere».

Giochi per tutti

In particolare, La Sughereta e piazza Rinascita, tra i più frequentati della cittadina, invocano un rilancio concreto. Missione a lungo inchiodata al palo, salvo qualche intervento ordinario. «L’iniziativa - spiega Falchi - sottolinea il nostro impegno verso l’inclusione e la volontà di garantire che ogni componente della nostra comunità possa godere degli spazi pubblici». L’esponente della maggioranza conferma le tempistiche: «Entro maggio, i vecchi giochi ormai inagibili, verranno sostituiti, garantendo divertimento e sicurezza ma anche un rinnovato senso di comunità e appartenenza».

