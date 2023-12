Una cittadella sportiva a Sant’Isidoro 

A tre anni dall’annuncio dei 500 mila euro arrivati nelle casse comunali grazie alla legge regionale Omnibus, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del contro sportivo polivalente a Sant’Isidoro è stato approvato dal Consiglio comunale. Gli abitanti della borgata, soprattutto i più giovani, lo chiedono da anni e ora il loro sogno di avere uno spazio per praticare sport in sicurezza sta per diventare realtà.

Più discipline

«I pareri degli uffici sono tutti favorevoli, sia per regolarità tecnica che contabile», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda, «pertanto l’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025».Il campo polivalente permetterà lo svolgimento di più discipline sportive, in particolare verrà realizzato un campo da basket, da pallavolo e da tennis. In corrispondenza dell’ingresso dell’impianto sportivo è prevista la realizzazione di un locale adibito a club house con servizi igienici per gli spettatori e gli spogliatoi per le atlete, gli atleti e gli arbitri.

I parcheggi

Mentre l’area parcheggio verrà ricavato in prossimità di via delle Fragole, a esclusivo servizio dell’impianto sportivo con finitura in bitume. Inoltre in tutta la zona non impegnata dal campo polivalente e dalla club house verranno realizzati dei polmoni verdi attrezzati con giochi e panchine per lo svago e il tempo libero. Gli spazi, invece, destinati al passaggio pedonale che conducono al campo polivalente e ai servizi igienici verranno realizzati in calcestruzzo drenante.

La soddisfazione

«Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante per tutta la comunità di Sant’Isidoro», commenta l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. «Per i giovani sarà un punto di ritrovo nel tempo libero e non saranno più costretti a giocare nel sagrato della chiesa, ma potranno fare sport in modo corretto e in totale sicurezza, coltivando le proprie passioni e socializzando tra loro». Il centro sportivo è sicuramente un intervento importante per una borgata che conta circa mille residenti, vissuta da tante famiglie che hanno deciso di costruire qui il proprio futuro. Il Comune ora, dopo anni, vuole valorizzare con diversi interventi di manutenzione e puntando anche alla promozione del turismo grazie ai numerosi b&b presenti nella zona e al distretto rurale.

Illuminazione pubblica

«Non li abbiamo mai trascurati», rimarca Caredda, «e ora stiamo provvedendo anche a dotare il borgo dell’illuminazione pubblica come previsto dal progetto proposto da Enel Sole. Oltre alla fornitura di energia elettrica e alla realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico, stanno fornendo anche i sistemi di punti luce fotovoltaici».

