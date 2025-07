«Una città viva e internazionale» 

Più stranieri che italiani. Anche quest’estate i turisti hanno preso d’assalto il capoluogo della Sardegna. Come avviene da anni, per il momento l’invasione è di marca mitteleuropea, con gruppi sparsi in arrivo anche da Francia e Spagna: i quartieri del centro storico sono una babele. Ma cosa pensano i vacanzieri della nostra città? È pulita, sporca, costosa? Quali sono le criticità e quali le soluzioni per un turismo che sempre più è mordi e fuggi.

Nuove rovine

Piazza Yenne, la Marina, piazza San Domenico, Villanova e Stampace. Il centro storico è la meta preferita dei turisti che, cellulare o cartina in mano, vogliono conoscere almeno un po’ della storia e delle tradizioni del capoluogo della Sardegna. I monumenti di Castello sono tra le tappe più gettonate, anche se stanno per essere superati dalle palazzine di via Dettori, ormai ruderi di archeologia moderna . Ieri, tra l’incredulo e il curioso, una famiglia di olandesi è rimasta alcune decine di minuti ad “ammirare” i puntelli che sorreggono gli edifici sconquassati due anni fa da un cedimento del terreno causato da una perdita d’acqua. Hanno cercato dappertutto, ma niente. Non c’era traccia di bombe o altri fatti che avessero causato quei danni. Solo un passante, mosso da compassione, ha spiegato l’origine di quelle crepe, che di storico, per il momento, non hanno nulla.

Tra i tavoli

Lina Marra, con marito e due figlie, arriva da Avellino. «Siamo ospiti di un b&b del centro», dice mentre sorseggia un caffè in piazza Aramu. «Cagliari è bella, una città viva, internazionale, con tanti stranieri. Siamo rimasti sorpresi». I prezzi? «Ieri abbiamo cenato in un ristorante della Marina. I camerieri erano molto gentili, la spesa è stata adeguata alla qualità, anche le porzioni erano abbondanti». I parcheggi? «Come tutte le città, trovare un posto al centro per le auto non è mai semplice». L’igiene? «Tutto sommato è pulita». Cosa vi ha incuriosito di più? «Ci hanno meravigliato – dice indicando le palazzine di via Dettori – quegli edifici con le crepe. Perché sono così, c’è un vincolo?». Il giudizio, tutto sommato, è positivo. Tornerete? «Certamente sì».

Poco distante, in piazza Yenne, un gruppo di turisti lombardi si gode la brezza all’ombra di Carlo Felice. «La città è bella, però ci sono troppe transenne e cantieri», afferma Giuseppe, che preferisce non vedere scritto il suo nome sul giornale. «Il problema più importante, che dovrebbe essere risolto in tempi brevi, sono i bagni pubblici. Con noi ci sono anche anziani costretti “a battere in ritirata” nei bar».

Lo stupore

Francesca Spagnoletti è una guida turistica che accompagna un gruppo di croceristi appena sbarcati per un tour nel centro storico. «Il commento che registro più spesso è di stupore. La maggior parte dei turisti non si aspetta una città così ricca di storia e con questi monumenti». Non solo impressioni positive. «Un giudizio estremamente negativo lo esprimono sui graffiti che deturpano le facciate dei palazzi e sulle fontanelle pubbliche dell’acqua a secco, recentemente hanno chiuso anche quella di piazzetta Mundula a Castello».

