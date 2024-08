Una città tutta da “riscrivere” 

Tutta da riscrivere dal punto di vista pianificatorio, la città di Alghero attende il Piano urbanistico comunale da quarant’anni. Il vecchio Piano regolatore generale vigente è datato 1984, uno strumento non adeguato al Piano paesaggistico regionale e il percorso è ancora lungo e complesso. A mettere mano alla documentazione è il nuovo assessore all’Urbanistica e all’Immaginazione civica di Alghero, Roberto Corbia, impegnato a studiare e ad analizzare gli strumenti di pianificazione per rigenerare la città consolidata, le sue periferie, le borgate e i centri rurali. «Una priorità per questa amministrazione, un sfida difficile, ma sono fiducioso», dice «ormai non si può più pensare di procedere verso un’idea di sviluppo della città senza scrivere regole che siano certe, coerenti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata».

I piani

Si riparte dal Piano di utilizzo dei litorali, da quello della Mobilità per dare un’impronta più sostenibile alla città, e dal Piano del verde urbano. «Dobbiamo entrare nel merito di questa materia, per capire come creare un sistema di complicità tra questi strumenti che non possono prescindere uno dall’altro». La precedente amministrazione aveva approvato il preliminare del Puc, sottoforma di variante al Piano regolatore, comprendendo le aree agricole e lasciando fuori le borgate, «senza alcun accenno al progetto di riqualificazione dei quartieri, in particolare al piano di rigenerazione urbana de La Pietraia». Per l’esponente della giunta Cacciotto «Il Pul è uno dei primi strumenti su cui lavoreremo per capire quali regole attuare a tutela del sistema costiero e, allo stesso tempo, quali norme che definiscano l’organizzazione delle attività imprenditoriali legate al mare, in una città che ha decine di chilometri di costa, dove c’è una ricettività importante». L’obiettivo è pianificare i litorali, per far convivere fruizione e mantenimento in buone condizioni delle spiagge soggette a fenomeni erosivi a un carico antropico eccessivo in alcuni mesi dell’anno. «Siamo consapevoli che il Piano urbanistico è una questione attesa da anni, – prosegue Corbia – ma non partiremo da zero, bensì valorizzeremo quanto è stato già fatto, dentro un percorso condiviso e di partecipazione della città, coinvolgendo le associazioni, i comitati di quartiere e i cittadini per cercare di raccogliere i bisogni della gente».

