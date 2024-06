«Una città su misura per i giovani» 

Decine di giovani in prima linea per contribuire a far nascere in città un nuovo spazio capace di accogliere chi, fino a oggi, ha sempre faticato a trovare luoghi di aggregazione, confronto e svago. Un piccolo miracolo nato nel ricordo di un giovane che ha lasciato la vita troppo presto, schiacciato da un mondo troppo difficile da comprendere e accettare e che ha lasciato un messaggio che i genitori vogliono assolutamente portare avanti: «Siate consapevoli – aveva scritto Mattia Marotta – che le persone non sono eterne, trattatele bene, con amore».

Lo stand

I genitori di Mattia, Manuela Lardieri e Christian Marotta, nei giorni in cui Carbonia ha ospitato la fiera “Sulcis Iglesiente Espone”, sono stati travolti da questa ondata di giovani: «Abbiamo deciso di aprire uno stand durante la fiera per promuovere l’associazione “Le ali di Mattia” che abbiamo costituito di recente e che presto avrà anche una sede fisica – racconta Manuela – e così, tramite i social e il passaparola ne abbiamo dato notizia spiegando che avremmo avuto bisogno di alcuni volontari per distribuire un questionario da presentare ai ragazzi di Carbonia». Quanto è successo dopo è stato davvero inaspettato: «Speravamo in quattro o cinque ragazzi, ne sono arrivati quasi cento – racconta Christian – non credevamo ai nostri occhi ed è stato difficile non cedere all’emozione. Avevamo realizzato delle magliette delle più diverse taglie perché non sapevamo chi ci avrebbe aiutato, inutile dire che non sono bastate per tutti».

Le domande

Cartelletta, maglietta e spilla di riconoscimento, hanno cominciato a girare il centro fermando coetanei, adolescenti ma anche ragazzi più grandi di loro per proporre le domande: «Vorresti un centro di aggregazione per ragazzi? Che cosa ti piacerebbe trovare? Come passi il tempo libero?». Domande di base da cui partire per iniziare un dialogo con un mondo per tanti versi sconosciuto agli adulti: «Un mondo con cui noi genitori fatichiamo a dialogare – continua Manuela – e così si forma un muro spesso insormontabile che porta i nostri ragazzi a chiudersi in loro stessi e i genitori troppo spesso sono impotenti. Mattia ha dato a tutti noi una grande lezione e noi vogliamo che il suo messaggio sia da insegnamento per gli altri giovani, per i tanti ragazzi che hanno una vita davanti e che non va sprecata con scelte sbagliate. Ecco perché abbiamo voluto questa associazione, facendoci forza e stringendo i denti nei giorni in cui il dolore per l’assenza di nostro figlio si fa insopportabile». Un dolore che tutti i giovani che hanno risposto all’appello vogliono trasformare in vita anche nel nome di Mattia e domenica sera, quando la piazza era piena di persone per lo show di Benito Urgu, sono voluti salire sul palco, con Christian e Manuela: «Sono il nostro futuro – ha spiegato questa coraggiosissima mamma – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per renderlo unico e bellissimo».

