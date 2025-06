Una città strozzata dal traffico 

Una sola via d’uscita dalla parte nord occidentale della città. Con i lavori di bitumazione iniziati ieri in via Trieste, ultimo passo del progetto di riqualificazione urbana finanziato con i fondi del Pnnr, arrivano i primi disagi alla viabilità cittadina, con traffico rallentato e code in diverse zone del centro. Un intervento necessario e atteso dopo il rifacimento dei marciapiedi, con il nuovo asfalto, ma che crea problemi.

Il cantiere

I lavori interessano una delle principali vie di accesso alla città, e da ieri ha comportato modifiche significative alla circolazione, con un impatto subito di peso. In base all’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, Massimiliano Zurru, da ieri e fino all’11 luglio, tra le 9 e le 18, in viale Trieste sarà attivo il senso unico di marcia da via Mannironi verso piazza Italia. Contestualmente, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area interessata, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa incaricata dei lavori. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate. Chi deve percorrere la strada in uscita dalla città, e arriva dal centro diretto in via Brigata Sassari e via Deffenu era costretto a deviare su via Lamarmora, provocando pesanti rallentamenti all’altezza della rotonda del Quadrivio, un tappo anche per chi arriva da viale Sardegna.

Caos anche per gli automobilisti in ingresso da via Trieste e via Istria, che sono obbligati a imboccare le strette vie di via Giovanni Ciusa Romagna, creando ulteriori criticità.

I tempi

Per il momento i lavori interessano le ore di maggior punta, quando i nuoresi si recano e ritornano dal posto di lavoro. Nessun intervento nelle ore serali o notturne. Fortunatamente non c’è l’impatto del traffico diretto alle scuole, ormai arrivate alla fine dell’anno con i soli esami di licenza media e di diploma in vista nei prossimi giorni. Per cercare di diminuire l’impatto, il cronoprogramma dei lavori prevede un cantiere itinerante, suddiviso in più fasi. Si è partiti dall’intersezione tra via Mannironi e via Brigata Sassari, per poi procedere verso via Redipuglia, quindi via Piave e via Europa, concludendo il tratto finale in piazza Italia fino all’incrocio con via De Clopper. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, quando possibile, soprattutto a scegliere percorsi alternativi per evitare rallentamenti, nelle ore di punta. Nel frattempo, gli automobilisti nuoresi si armano di pazienza per i loro spostamenti quotidiani: per un mese, via Trieste cambia volto. E senso di marcia.

