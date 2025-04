Una città senza pensiline del bus 

Alcune sono state rimosse una quindicina di anni fa e mai rimpiazzate. Altre sono a brandelli e quasi inutili, altre ancora non sono mai state installate e il bus, urbano o extraurbano, si aspetta sotto il sole cocente o esposti alle intemperie. Fra Carbonia e le pensiline non c’è feeling. È una relazione che procede a strappi. Chiaro che la città (nel cui centro matrice permangono direttive che iniziano ad apparire stucchevoli) non può considerarsi del tutto sprovvista. Anni fa, dopo lo smantellamento di una serie di tettoie arrugginite, alcuni ripari (pure di buona fattura) sono stati montati. Ma, stando al numero non indifferente di fermate degli della linea urbane e di quella extra, sono molte di più le aree in cui si aspetta la corriera esposti ai disagi.

Disagi in città

Sui social c’è chi ironizza: «Invece di stanziare fondi per inondare di sampietrini il centro, perché non installare le decine di pensiline che mancano in gran parte della città». Tempo fa anche il consigliere comunale di “Morittu Sindaco”, Diego Fronterrè, sollevò la questione con un’interrogazione. Fra le zone sprovviste, colpisce viale Trento (a ridosso delle scuole elementari) di fatto uno nodo del servizio di trasporto pubblico. E lo è anche la fermata di via Logudoro che in estate accoglie migliaia di ragazzi diretti a Portopaglietto. Manca anche (ma per fortuna si usano i portici dell’ex dopolavoro) in piazza Primo Maggio, e sono assenti in corso Iglesias (segmento basilare della tratta urbana). Idem via Lubiana (assenti nel tratto centrale) e in uno dei lati della rotonda fra via Ospedale e il prolungamento di via Dalmazia: «A seconda della destinazione da raggiungere – accusa Valentina Garau, una pensionata – se piove ci si ripara nell’unica pensilina ma bisogna attraversare sotto la pioggia per raggiungere il bus quando passa l’altra linea urbana».

Le fermate

La pensilina è un optional anche in via 18 Dicembre fronte ex Tribunale sede degli uffici comunali, in via Satta angolo con via D’Annunzio (altro punto frequentato), in via Nuoro nei pressi di via Cagliari, a Cortoghiana ce n’è una ma nell’altra fermata ci si deve riparare sotto la tenda di un esercizio commerciale. Singolari altri due casi: in via Asproni una fermata (priva di pensilina) è stata tracciata (e chiede conti anche il verbale della commissione consiliare Urbanistica) davanti al vicolo di accesso a una serie di abitazioni; invece nel piazzale del cimitero l’infrastruttura ha per metà il tetto sfondato: ci si accalca sotto l’unica lastra integra. La questione chiama in causa Arst e Comune. Risponde l’Arst: «Abbiamo incontrato l’amministrazione – precisa il direttore Carlo Poledrini – e discusso anche di questi aspetti: valuteremo insieme dove installare le prime pensiline, in considerazione di vincoli infrastrutturali ed esigenze».

