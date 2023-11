Una città senza bagni pubblici 

Mi scappa la pipì, anzi, è meglio di no. Perlomeno se ci si trova nel centro cittadino di Carbonia dove da diversi anni i bagni pubblici sono diventati un servizio inesistente per la cittadinanza e per i turisti. Se proprio non ci si riesce più a trattenere, bisogna fare affidamento a qualche bar aperto oppure correre a casa o in albergo.

Il servizio

Eppure c’è stata una stagione in cui i bagni pubblici in città c’erano: i famosi “vespasiani”. Erano presenti in diverse parti del centro e non solo. Con il passare degli anni sono stati via via fatti sparire senza trovare però formule sostitutive. Sfogliando l’album dei ricordi l’ultimo si trovava in quello che oggi si chiama largo Montuori quando, più o meno alla fine degli anni novanta, una gru issata davanti alle rovine di “palazzo Francesca” vi cadde rovinosamente sopra. Qualche anno dopo, siamo alla metà del primo decennio del ventunesimo secolo, con la realizzazione dell’anfiteatro di Piazza Marmilla, i bagni pubblici riapparvero. Dopo qualche anno in cui furono curati da un ex imprenditore e calciatore olandese (Frederik Brox, scomparso diversi anni fa), a seguito anche di diversi atti di vandalismo, vennero chiusi. Ad oggi gli unici luoghi pubblici in cui si può accedere per soddisfare le proprie esigenze fisiologiche sono i bagni del mercato civico di Piazza Ciusa, che è aperto solo la mattina, escluso il venerdì.

La protesta

Il consigliere comunale Diego Fronterrè, eletto nelle fila della lista “Pietro Morittu sindaco”, ha da sempre avuto a cuore il problema: «Già durante la mia prima esperienza consiliare, dal 2006 al 2011, feci di tutto per l’apertura dei bagni dell’anfiteatro. Arrivai addirittura a chiamare “Striscia la notizia”. In tempi più recenti, circa un anno fa, presentai una mozione, votata favorevolmente, per la riapertura. Dato che oggi ancora tutto è fermo suggerisco l’ennesima soluzione: prendiamo esempio dal Comune di Selargius che ha utilizzato i fondi del Reis incaricando i beneficiari del sussidio di tenere aperti i bagni pubblici». Il sindaco Pietro Morittu ricorda che «già una volta questa amministrazione è intervenuta per rendere fruibile la struttura di piazza Marmilla, ma dopo qualche settimana, poco prima della riapertura, i vandali sono rientrati in azione. Di certo non ci arrendiamo e troveremo i fondi per intervenire nuovamente. È chiaro però che non potranno essere più lasciati nelle mani dei teppisti. Cercheremo di affidarne la gestione a qualche associazione di volontariato o di protezione civile».

