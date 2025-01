Una città sempre più green, arrivano i nuovi alberi nei viali 

In vista della primavera la città si colora sempre più verde. Continuano i lavori per la sistemazione di nuove piante e alberi lungo i viali dei diversi quartieri. Nei giorni scorsi gli operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde nel territorio comunale, erano a lavoro in via S’Arrulloni per mettere a dimora gli alberi di giuda, le piante con i classici fiorellini rosa in grado di crescere senza arrecare danni ai marciapiedi. Prendono il posto dei vecchi alberi, secchi e malati che erano stati buttati giù proprio perché a rischio crollo.

Le nuove piantumazioni interessano tutti i viali cittadini e hanno già riguardato diverse strade come ad esempio viale Colombo e via Marconi.Qui gli alberi che erano stati buttati giù perché a rischio, in precedenza erano stati infatti aggrediti dal cerambice della quercia, il temibile coleottero che scava gallerie nel legno minando la stabilità delle piante e quindi aumentando i pericolo di crolli per cui non c’è altra via che l’abbattimento.

A Quartello invece nuove piantine avevano preso il posto di vecchi alberi che avevano completamente devastato i marciapiedi. E nuove piante saranno sistemate anche in piazza Santa Maria dove erano stati portati via li alberelli rinsecchiti sistemati da poco che non erano mai riusciti a crescere.

RIPRODUZIONE RISERVATA