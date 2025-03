Una città sconvolta scese in piazza contro la violenza  

Carbonia non si è mai ripresa, e mai si riprenderà, dal trauma dell’assassinio, quasi 36 anni fa, di Gisella Orrù. E nel corso degli anni ha voluto testimoniare il ricordo straziante di quella tragedia con diverse iniziative. A Gisella Orrù è stata quindi dedicata circa sei anni fa una strada, una parallela fra via Dalmazia e via Curiel.

Un anno fa l’associazione Senso Comune ha testimoniato la memoria di Gisella, come monito contro tutte le violenze, con una panchina e un totem (vandalizzato un mese fa ma poi subito ripristinato) in piazza Rinascita. Molti anni orsono anche il giornalista Corrado Augias dedicò alla vicenda una puntata della trasmissione tv Telefono Giallo.

Pochi anni dopo la tragedia che sconvolse la città, Carbonia seppe reagire facendo fronte unico. Si levò un grido di dolore e di condanna con una marcia che coinvolse tantissime persone grazie all’iniziativa dell’associazione Jonas: «Fu una reazione d’orgoglio – ricorda Alberto Pili, uno degli ideatori e animatori della manifestazione, ora consigliere comunale - contro il silenzio che regnava attorno a quella vicenda e contro un certo clima di violenza e criminalità che serpeggiava in città: siamo riusciti nell’intento, ci fu un risveglio di associazioni giovanili che diedero vita ad altre iniziative». Alla vicenda di Gisella sono chiaramente dedicati vari libri, convegni, sit-in, reportage, inchieste.

