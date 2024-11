«Una città più verde e vivibile» 

Sette punti strategici per invertire la rotta che ha fatto scivolare Oristano al sessantaduesimo posto della classifica sull’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia. I consiglieri di minoranza Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Carla Della Volpe, Maria Speranza Perra, Massimiliano Daga, Francesca Marchi e Francesco Federico tracciano la strada e invitano l’intera assemblea civica a «lavorare insieme a una città più verde sostenibile e vivibile». In una mozione mettono in fila le azioni più urgenti con un focus su verde urbano, mobilità sostenibile, accessibilità e sostenibilità ambientale.

«Oristano ha recentemente subito una significativa perdita di posizioni nella classifica pubblicata sul quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”» evidenziano i firmatari. Il report, che ha visto la città di Eleonora arretrare di ben 40 posizioni nella graduatoria generale, si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.

Le priorità

In cima alle priorità, secondo la minoranza, un piano di piantumazione mirato con l’inserimento di alberi e piante in ogni quartiere «per contribuire a ridurre le temperature, migliorare la qualità dell’aria e rendere più accoglienti gli spazi pubblici». Il documento propone il potenziamento della rete di piste ciclabili con l’introduzione di postazioni per il noleggio di bici a gettone. Sul fronte Ztl, i consiglieri suggeriscono l’interazione con un un’area pedonale e ciclabile, da associare a una nuova politica sui parcheggi che prevede la realizzazione di 2 o 3 hub agli ingressi della città. Per migliorare la sicurezza stradale vengono proposti nuovi sensi di marcia e zone 30. Marcoli e colleghi invitano l’assemblea civica a lavorare per creare nuove aree da dedicare allo sport e a «promuovere l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici e privati per la produzione di energia». L’ultimo punto mira e rendere la città più accessibile. Secondo gli otto esponenti di opposizione, è necessario implementare il piano per l’abbattimento di barriere architettoniche, rendendo gli spazi pubblici e i trasporti alla portata di tutti, anche delle persone con disabilità. La mozione propone «percorsi pedonali e attraversamenti sicuri, garantendo a tutti la possibilità di godere della città». ( m.g. )

