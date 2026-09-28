«Una città più ombreggiata per far fronte al caldo estremo»  

La lunga estate caldissima ricorda che il tempo è scaduto. I cambiamenti climatici impongono scelte decisive per «rendere il verde come infrastruttura, avere una città più ombreggiata». È questo l’obiettivo del Comune di Oristano emerso sabato scorso in occasione del convegno “Il verde, bene essenziale – Pianificare, gestire e innovare gli spazi pubblici”, promosso dall’assessorato comunale all’Ambiente e dall’ordine provinciale degli Agronomi e Forestali con il patrocinio di Regione e Provincia.

L’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda ha messo in luce la grande ricchezza naturale di cui dispone Oristano, ma anche la necessità di rafforzare la continuità ecologica tra campagna e centro abitato. Il patrimonio arboreo comunale conta circa 9.200 alberi. L’85% delle aree verdi pubbliche cittadine non dispone attualmente di impianti di irrigazione. L’assessora Zedda ha illustrato diversi interventi dalle riqualificazioni delle aree verdi a Nuraxinieddu, Massama, Silì e Donigala al progetto del parco di via Lisbona. Ruolo strategico ha il parco lineare, la trasformazione dell’area del Foro Boario attraverso la creazione di un giardino botanico urbano. È stato presentato un progetto pilota di “depavimentazione dei parcheggi urbani”, con l’utilizzo di superfici drenanti e l’inserimento di nuovi alberi. E ancora il progetto “Porta d’acqua” finanziato con 13,5 milioni. La strategia complessiva si fonda su ombreggiamento diffuso, depavimentazione strategica e rete verde integrata con le connessioni idriche.

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