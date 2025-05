Una città invasa dalle transenne  

Cagliari città delle transenne. In periferia ce ne sono tantissime, un’invasione metallica che si estende da San Michele a Sant’Elia passando per il Cep. E non va meglio in centro, dove le barriere della Protezione civile finiscono nelle foto ricordo dei turisti. Basta fare un giro per rendersene conto: ce ne sono al Bastione di Saint Remy, a Monte Urpinu, in viale Regina Margherita, in via Manno, in viale Buoncammino, in Terrapieno. Nessun rione è immune, neanche l'agiato Quartiere Europeo.

Alcune sono comparse di recente, come in via Sonnino, dove i cornicioni di un vecchio palazzo hanno cominciato a sgretolarsi. Altre resistono al loro posto da anni, come in via Meilogu, dove ormai fanno parte del paesaggio, altre delimitano buche stradali o nei marciapiedi.

Cantieri infiniti

In alcuni casi la loro presenza è conseguenza di lavori, con riparazioni che sembrano non aver mai fine. A volte servono solo ad evitare che un pedone finisca dentro una buca (come accaduto di recente in viale Diaz) o che gli precipiti sulla testa un pezzo di cemento. In via Satta le transenne sono state posizionate intorno a una voragine ed è passato così tanto tempo che la vegetazione spontanea le ha quasi inglobate. Stesso scenario in viale Diaz (fronte Fiera) e in via Messina, lungo il marciapiede. «Un problema non solo estetico ma anche di sicurezza», sottolinea la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega - Anima di Sardegna), «perché quando ci sono transenne vuol dire che c’è pericolo e questa situazione è vissuta male dai cittadini. Abbiamo denunciato da lungo tempo il caso di Castello, ma non è cambiato niente. Al Bastione, come al Cep, c’è lo stesso grado di preoccupazione. E per i turisti non è un bel biglietto da visita. Ogni giorno vedo le transenne di via Flavio Gioia, strada di collegamento tra Cagliari e Pirri, che gridano vendetta. Occorre intervenire subito».

Il Comune

La difesa in una nota dell’ufficio stampa del sindaco: «L'Amministrazione si è data l'obiettivo di monitorare la distribuzione delle transenne e approntare piani per la loro rimozione tramite la messa in sicurezza dei fabbricati comunali e del patrimonio archeologico, culturale e del verde cittadino. La maggior parte delle transenne sono di condomini privati, Erp e Area. Altre, in numero inferiore, riguardano interventi del Comune, come in via Paoli, dove è caduto un albero e sono state apposte transenne per motivi di sicurezza. Nel caso di via Righi, al Cep, si tratta ad esempio di un edificio residenziale dove ci sono condomini misti, sia privati che pubblici. Di conseguenza il Comune non può intervenire in autonomia».

