Una città in festa: «Napoli-Salernitana  si giochi domenica»  

Una spinta forte e unitaria, che vede insieme le forze dell'ordine, il Comune di Napoli e il club azzurro per spostare Napoli-Salernitana da sabato 29 aprile a domenica 30 aprile, per celebrare nella stessa giornata la possibile festa scudetto della città. E' questo che emerge dal tavolo che si è tenuto ieri alla Prefettura di Napoli, dopo un week end che ha accorciato moltissimo la corsa del Napoli verso la certezza aritmetica dello scudetto: la vittoria in casa della Juventus e il ko della Lazio contro il Torino ha infatti reso possibile la chiusura del campionato già nel prossimo week end se il Napoli batterà la Salernitana e la Lazio non riuscirà a vincere a San Siro con l'Inter. Un doppio risultato possibile che porta a una doppia festa con il calendario attuale, visto che Osimhen e compagni giocheranno sabato alle 15 e la Lazio domenica alle 12.30.

Alta tensione

Il delirio di diecimila tifosi che hanno aspettato fino a tarda notte l'aereo del Napoli all'aeroporto di Capodichino ha aumentato la tensione delle istituzioni per una città che è decorata già da due mesi e ha voglia di esplodere, di invadere le strade, di sparare fuochi d'artificio e di sventolare bandiere. Un primo punto sul percorso arriva dal sindaco Gaetano Manfredi. «Stiamo valutando: ci sono due proposte sul tavolo - spiega - ma non dipendono solo dal Comune perché l'eventuale spostamento della partita del Napoli, da sabato pomeriggio a domenica, dipende dalla Lega». L'ipotesi più forte di richiesta alla Lega è di spostare il match azzurro a domenica, in contemporanea con la Lazio oppure alle 15, per portare l'eventuale inizio della festa dalle 17 in poi. Una richiesta non facile visto l'incastro del calendario che la Lega effettua in coordinamento con le tv che hanno i diritti del campionato di serie A.

Alla riunione in Prefettura ha partecipato anche in collegamento il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che si è detto d'accordo sullo slittamento del match a domenica. Poi ci sarà la festa ufficiale del 4 giugno con la Coppa alzata dal capitano del Napoli Di Lorenzo allo stadio Maradona. Manfredi ha ribadito che si sta lavorando per una festa prima dentro lo stadio e poi in quattro piazze della città: Plebiscito, piazza Mercato, una piazza a Bagnoli e Scampia a cui si aggiungeranno anche alcune piazze in comuni della Provincia.

RIPRODUZIONE RISERVATA