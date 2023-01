Una città di virtuosi al volante 

M eno infrazioni effettuate su l mancato rispetto del codice stradale: il bilancio complessivo dell’anno da poco passato certifica una maggiore attenzione dei cittadini iglesienti.

Le sanzioni

Complessivamente il 2022 ha registrato poco più di 6 mila sanzioni da parte della Polizia municipale, ma se è vero che è diminuito il numero delle multe applicate per divieti di sosta non autorizzati e altre infrazioni similari, è altrettanto un dato di fatto l’incremento dei verbali conseguentemente al mancato pagamento dei parcheggi sulle strisce blu. Sono infatti 680 le multe effettuate per la mancanza del tagliando o per la scadenza non rinnovata di questo. Sono i 700 verbali inflitti per il passaggio con il rosso. Il mancato rispetto dei limiti di velocità ha prodotto oltre 3 mila e 800 sanzioni, quasi tutte imputabili all’autovelox installato alle porte della frazione di Bindua. Mentre soltanto 6 sono state le infrazioni registrate per l’assenza di copertura di una polizza assicurativa sui mezzi.

Gli incassi

Meno multe ma decisamente anche meno incassi: se nel 2021 le contravvenzioni complessive avevano prodotto un introito pari a 480 mila euro, il 2022 registra entrate per 280 mila: « Abbiamo cercato d’incentrare la nostra attenzione sulla prevenzione, sarà un lavoro che darà i maggiori frutti negli anni a venire. - spiega l’assessore alla Polizia municipale Francesco Melis - Gli incidenti sono diminuiti sensibilmente e l’installazione dei dissuasori applicati in vari punti della città (quelli particolarmente soggetti ad una maggiore densità veicolare), hanno di certo contribuito a moderare la velocità ». Per l’assessore Melis, l’esempio di come in ambito urbano gli automobilisti siano decisamente più previdenti rispetto al passato, è rappresentato dal fatto che la stragrande maggioranza delle contravvenzioni per il superamento del limite della velocità, avvenga nel tratto di strada extraurbano dove è posizionato l’autovelox di Bindua: «Quando si è ricorsi all’utilizzo della stessa tecnologia in città, le sanzioni sono state pochissime. - rivela - Una dimostrazione di come si stiano avverando le buone pratiche all’interno del centro urbano. Meno multe e più sicurezza, su questa linea continueremo a lavorare» .