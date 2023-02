Una città di luce e maestrale come il suo vino identitario Nei riflessi del Torbato  il respiro eterno de L’Alguer 

Non poteva dirlo né scriverlo, i nazisti l’avrebbero localizzato. Ma Antoine de Saint-Exupéry conosceva bene le altezze emotive di Alghero. L’autore del famosissimo “Il Piccolo principe”, è una straordinaria chiave di ingresso, non l’unica, per arrivare al cuore della città catalana con le sue profondità recondite. Lo scrittore ne entrava a contatto ogni volta che solcava il cielo di Capo Caccia e del Giglio, dopo essere decollato dalla pista militare di Fertilia con il suo Lightning P38. Alghero si concede nella sua verticalità: la fortezza catalana che sorge dal mare sopra i possenti bastioni; le poderose torri a difesa della città antica. E poi la vertigine, commuovente, della falesia calcarea di Capo Caccia che per circa duecento metri si arrampica verso il cielo per poi sprofondare sotto il suo mare azzurro per altri 50 metri. Verticale è soprattutto il suo vino identitario, il Torbato: essenziale e diretto. Un vino luminoso e sapido allevato su terreni ricchi di fossili marini, terreni calcarei, la stessa materia mediterranea del corallo rosso, un tempo sovrano assoluto del sistema carsico sommerso in questa meravigliosa costa sarda. Un vino capace di portare dentro di sé un bagaglio di emozioni scaturite da una terra affascinante e dalle profonde radici geologiche.

Tutto in un calice

Il Torbato, o anche «Turbat iberica, Trubadu o Vitis iberica» solo per citare alcuni suoi sinonimi come ricorda Gianni Lovicu in “Akinas, Uve di Sardegna” (Ilisso editore), ha una culla antica e misteriosa. «Probabilmente il Torbato si è originato dalla Monica bianca per incroci con altri vitigni con caratteristiche peculiari, dalle quali ne è scaturito l’isolamento genetico del Torbato», spiega ancora Lovicu in Akinas. «Un’uva presente anche in Catalogna, Pirenei e Languedoc-Roussillon. Col nome di Cuscusedda invece è citata da Andrea Manca dell’Arca (1780) e questa è la citazione più antica del Torbato». Insomma un curriculum storico-geologico fortemente mediterraneo che rimanda alle origini, quando ancora non si era staccato il blocco sardo-corso dalla costa franco-pirenaica. Una corrispondenza paleogeografica che lega questo angolo di Sardegna alla Provenza occidentale. «Il Torbato è fortemente legato ad Alghero e al suo territorio non solo per la storia geologica di questa terra e per la ricchezza dei suoi descrittori floreali e fruttati che richiamano la macchia mediterranea sarda, ma anche per le spiccate caratteristiche di sapidità», spiega Paolo Parpinello che con Laura e Giusi guida l’azienda familiare, la Poderi Parpinello, fondata dal padre Giampaolo, enologo oggi 80enne a cui va il merito di aver creduto nelle grandi potenzialità di questo vitigno, ed essere riuscito a restituire un vino riflesso di Alghero e della sua affascinante storia.

I colori della storia

Un passato sconfinato quello della città catalana, terra geologica che pulsa da mezzo miliardo di anni. Le tappe di questa avventura diventano meraviglie della natura quando gli occhi guardano sotto il mare. La Grotta del Cervi, nella falesia del Giglio, è una di queste. Con un ingresso a circa 30 metri di profondità, custodisce un giacimento fossile di Megaloceros cazioti algarensis, chiamato Cervo nano sardo, ormai estinto. In quella grotta, di cui il mare è geloso custode, c’è una storia originaria indimenticabile. Basta immergersi in queste acque per essere proiettati oltre il tempo, per percepire le trasparenze cromatiche di una costa antica. Le stesse raccolte dai suoi vini. Verticalità della storia, come quella raccontata dalla misteriosa città di Carbia, a cui si riferiscono le oltre 350 sepolture della necropoli romana di Monte Carru. Un mito tutto da raccontare, come molto resta da scoprire di quello straordinario tesoro archeologico, a partire dall’eneolitico per arrivare all’età nuragica e a testimonianze fenicio puniche e romane.