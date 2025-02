Una città di colonie feline 

Tra i cortili e le aree verdi di Monserrato, occhi diffidenti scrutano il mondo dall’ombra di un albero o di un cespuglio. Sono dei gatti delle colonie feline, che vivono grazie alla dedizione dei volontari. Sono dieci, quelle ufficiali, ma di fatto ce ne sono molte altre, non registrate. Tra quelle censite, la più “anziana” è in via Brasile, la più recente in via Cortis. Altre sono in via Monte Limbara, via Capo Coda Cavallo, al chilometro 5,200 della 554, in via Quinto Fabio Massimo, in via Galileo Galilei, di fronte al cimitero comunale di via Giulio Cesare, in via Giosso e tra via Fermi e piazza Settimio Severo. In tutto 123 gatti, ma in realtà sono di più.

I volontari

Un paradiso dei felini? Non proprio: i problemi sono tanti e l’Ufficio per il benessere animale, istituito nel 2023 per supportare i volontari e organizzare le sterilizzazioni, non funziona. Ma questo non ferma gli infaticabili gestori delle colonie, che provvedono al cibo e alla cura degli animali. «Ce ne occupiamo mattina e sera, 365 giorni all’anno», spiega Elena Serreli, che bada ai gatti di via Brasile: «Ci quotiamo ogni mese ma le spese sono tante, i veterinari costano e non abbiamo aiuti. L’emergenza maggiore è la sterilizzazione: se non si fa è impossibile arginare il randagismo, ma occorrono anche controlli su chi porta cibo scaduto che potrebbe far ammalare i gatti».

Troppe difficoltà

Anna Rita Salaris, presidente regionale della Lega italiana difesa animali e ambiente, sottoscrisse una convenzione con il Comune per istituire l’ufficio per gli animali, salvo ritirarla per il mancato funzionamento. «La situazione è critica, un gatto può sfornare anche dieci cuccioli e non dovrebbero essere le persone a mettere mano al portafoglio per impedirlo». Per Salaris le priorità dovrebbero essere anche «un censimento serio delle colonie: moltissime ancora non sono state registrate. Poi occorre sensibilizzare: c’è chi avvelena i gatti, troppi sono investiti dalle auto in corsa, alcuni portano nelle colonie i cuccioli avuti in casa propria».

La riunione

Problemi con cui si confronterà ora la commissione per il Benessere animale, riunita per la prima volta mercoledì. «È stato un confronto partecipato tra maggioranza e minoranza, c’è grande sensibilità», dice la presidente Emanuela Ambu.

