Una città di case abbandonate 

Sono state notti di paura nel rione storico di Santu Predu. La pioggia ha infierito sulle case fatiscenti. Un problema comune in tutta la città. In via Chironi, due notti orsono, sono crollate intere parti di abitazioini abbandonate, La storica via conduce ai luoghi in cui si è sviluppata la vita culturale della città. Ma l"Atene della Sardegna" oggi è in stato di abbandono. Se musei, associazioni, gallerie, artigiani e piccole attività tentatno di fare uno sforzo per tenere vivo quel poco che rimane della passata gloria, dall'altro diventa sempre più difficile ristrutturare (o in alcuni casi demolire) edifici abbandonati e dimenticati.

Eppure quei luoghi, di proprietà pubblica e privata, sono parte di quel fascinoso nucleo originario che accoglie migliaia di turisti ogni anno. Da sabato notte, via Chironi è impraticabile. Proprio davanti al museo della Ceramica (dove sono in corso i laboratori gratuiti di ceramica) una collezione di transenne segnala il crollo imminente di parti dell'edificio antistante.

Appena cinque metri dopo, Casa Martoni, sede del municipio ai tempi di Su Connottu, si presenta quasi allo stesso modo. E che dire poi seguendo sempre via Chironi, verso la Casa Museo Grazia Deledda, dove, sempre sabato sera, una casetta adiacente alla più conosciuta Casa Contrafforti, ha subito nella notte un crollo sul lato della strada, di fatto bloccando la via. I crolli capitano sia con il bel tempo sia con il maltempo. Per fortuna nessun ferito.

Ma non è l'unica. Dopo Casa Contrafforti e Casa Francesco Ciusa, si trova un'altra casetta transennata da anni. Gli unici inquilini sono i piccioni e i topi. Appena oltre Casa Fadda, simbolo dell'abbandono degli edifici comunali espropriati e lasciati marcire. E non è l'unico nella lunga via che conduce poi sino a piazza Crispi. E ancora, proseguendo, quasi accanto a casa Deledda, il Mulino Gallisay è un gigante dimenticato, degno di un film horror. Così anche le piccole abitazioni che nella zona della Solitudine tappezzano la strada che conduce verso Oliena.

Tornando verso il centro storico, la casa di Bernardino Palazzi, all'inizio del Corso Garibaldi, sembra rinascere grazie ai lavori di ristrutturazione incaricati dai proprietari. La casa in questione sino a nemmeno due anni fa si presentava invasa da topi e piccioni, tanto che pulci e parassiti invadevano abitazioni e attività vicine provocando forti dermatiti per i vicini e costringendoli a stare con le finestre e le porte ben sigillate in qualsiasi stagione. Anche Seuna, l'altro rione storico, non è da meno, o i quartieri periferici come Badu 'e Carros, Sa 'e Sulis, Preda Istrada, Nuraghe o via Convento dove, oltre alle case fatiscenti regna l'abbandono assoluto tra voragini, strade trincea, discariche a cielo aperto, assenza di cartelli.

