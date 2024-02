Una città di cantieri: mappa e tempi 

Fra lavori conclusi e altri in procinto di ultimazione, ad Assemini le manutenzioni ordinarie hanno consentito e consentiranno il ripristino dell'illuminazione pubblica, la messa in sicurezza del manto stradale dissestato e l'installazione della segnaletica in molte zone, mentre il cantiere in corso darà nuovo lustro a piazza don Bosco.

«Durante il mese di febbraio – dichiara l’assessore Matteo Venturelli – il Comune ha ottenuto diversi buoni risultati. Tra i tanti: l’installazione dei cartelli di pericolo nelle zone a rischio allagamento lungo tutta la strada dei Canadesi, in particolare nelle intersezioni tra carreggiata e canali. Per tutto il tratto stradale, lungo circa cinque chilometri, è stata peraltro posizionata la segnaletica verticale ed entro pochi giorni verrà ripristinata quella orizzontale. Per questi lavori sono stati investiti circa 36mila euro».

Luci al led e buche

La zona artigianale Truncu is Follas, per la prima volta dalla sua realizzazione, può finalmente usufruire dell’illuminazione pubblica. E su tutto il territorio comunale il comune sta procedendo con la sostituzione dei corpi illuminanti montando il più moderno, funzionale ed economico led.

«Per questo motivo – mette le mani avanti il sindaco Mario Puddu – ogni tanto capita di vedere i lampioni accesi di giorno». Le segnalazioni non sono mancate. «Ma tranquilli: la bolletta la paghiamo a canone, non a consumo. Dopo aver illuminato tutti i sottopassi comunali inizieremo con l’illuminazione nelle piazze, lavoro già avviato in piazza della Conciliazione».

Si è poi intervenuti per la sistemazione delle buche lungo alcune strade: «Grazie al contributo dei nuovi collaboratori dei cantieri regionali – spiega Puddu – siamo riusciti a intervenire lungo la strada dei Canadesi, la via santa Maria e in svariate strade urbane. Ci rendiamo conto che potrebbe scattare l’elenco delle tante buche esistenti e urgenti da sistemare. Lo sappiamo, le conosciamo e pian piano saranno sempre meno».

Canali, Sp2 e piazza

Dal canto suo, il Consorzio di bonifica ha completato la pulizia ordinaria dei canali di sua competenza: operazione effettuata in perfetta sincronia con quelle in corso sui canali di pertinenza comunale.

«Stiamo sollecitando gli Enti responsabili di alcuni cantieri stradali a procedere quanto prima ai ripristini»: il sindaco Puddu si riferisce in particolare ai lavori della strada provinciale 2 per Macchiareddu, la cosiddetta Pedemontana, di competenza della Città metropolitana di Cagliari. È prevista per la prossima settimana la riapertura del tratto viario, previa bitumazione finale.

Prosegue Puddu: «In piazza Don Bosco manca solo la pavimentazione dell’ultimo pezzo e qui i tempi dovrebbero essere rispettati. Ancora qualche settimana di pazienza e potremo finalmente godere della nuova piazza. Nei prossimi giorni – conclude il sindaco – ci saranno aggiornamenti anche sui lavori del campo di via Coghinas e sulla situazione della piscina comunale chiusa da mesi». Due opere particolarmente attese.

