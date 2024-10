«Una città che include, cresce e lavora» 

Un nuovo ruolo dei quartieri, dove «la cittadinanza assume un ruolo cruciale», in una innovativa «visione partecipativa», un nuovo sviluppo per Pirri, attraverso «interventi di rigenerazione urbana, sociale e culturale», quindi «un piano straordinario per la casa e il diritto dell’abitare», che tra le altre cose comprende «la riduzione della Tari per coloro che affittano a prezzi calmierati». E ancora: «Una città attraente, verde e pulita, che sostiene le attività commerciali, dove i giovani diventano protagonisti del cambiamento», una città che investe sull’educazione e l’istruzione, che si propone di adottare «un piano di promozione turistica, di riqualificare i mercati rionali, le strutture sportive, e migliorare il sistema dei trasporti e quello dei parcheggi». La priorità, nell’immediato, sarà l’adozione del piano urbanistico comunale, che disegna il futuro di Cagliari, e il suo adeguamento al ppr. A legare il tutto, «un coordinamento costante con altri enti e istituzioni, avendo cura e attenzione alle persone in difficoltà, in particolare giovani e anziani». Obiettivi ambiziosi quelli indicati dal sindaco Massimo Zedda nelle linee programmatiche per i prossimi cinque anni. Nel suo discorso, che va avanti per un’ora e mezza (più di due erano state nel 2016), Zedda si mostra disinvolto, rispetta il protocollo dell’aula con un atteggiamento formale: giacca abbottonata ad arte, stringe tra le mani la traccia del discorso. All’inizio legge, poi va spesso a braccio.

Pirri

Lo sviluppo di Pirri (che con oltre 30mila abitanti ha una popolazione grande come quella di Oristano) è uno dei primi temi trattati: «Con Pirri dobbiamo riprendere il dialogo interrotto negli ultimi anni», dice il sindaco. Ma stavolta serve concretezza amministrativa. Ecco perché «dobbiamo dare risposte alle esigenze». Come? Con «le opere di rigenerazione urbana e sociale», ovvero le opere di mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche «il rafforzamento dei servizi nei quartieri di Barracca Manna e Santa Teresa, Is Corrias e Monreale».

Il disegno

Il sindaco traccia gli impegni per una Cagliari che funziona, più semplice (grazie alle politiche dell’innovazione), integrata e policentrica, che cura, lavora e cresce. Ma soprattutto una città più pulita, più connessa, più inclusiva. Dove anche lo sport gioca un ruolo da protagonista: «Il nuovo stadio, il nuovo palazzetto, la riqualificazione del tennis club, naturalmente. Ma anche la valorizzazione del Poetto, sempre di più utilizzato per la pratica dello sport all’aria aperta», Sullo sfondo, «il censimento di tutte le strutture sportive», già in corso, che servirà a modulare la programmazione degli interventi.

Lo sviluppo

Quello indicato dal sindaco non è solo un elenco di cose da fare e proposte di progetti concreti per rendere migliore la vita ai cagliaritani, ma è proprio una visione della città e del suo futuro. Una città che ha l’ambizione di «muoversi in sicurezza, con il miglioramento del trasporto pubblico, un piano per il traffico, per la mobilità sostenibile, i parcheggi pubblici da restituire alle cittadine e cittadini, le piste ciclabili, le rastrelliere». Centrale è anche la cultura: perché «cultura significa benessere, significa lavoro, significa paesaggio». Da qui, «la valorizzazione del nostro patrimonio», dove riaprire l’Anfiteatro agli spettacoli e ai visitatori è una priorità. «A breve vedremo il progetto», dice. Quindi, «il sostegno per le attività culturali e artistiche, la promozione del turismo culturale».

«Ecco», conclude Zedda, citando Pericle nel suo discorso agli ateniesi (che disse “Qui ad Atene facciamo così”, «mantenendo un profilo più basso, ecco qui a Cagliari noi, sommessamente», e sorride, «vorremmo fare così».

